Weihnachtszauber: Ponyreiten ist trotz Kritik „der Renner“

Herne. Bis zu 20.000 Besucher sind am Wochenende über den Cranger Weihnachtszaubers gebummelt. Kritik am Ponyreiten habe der Kirmes nicht geschadet.

Die Veranstalter des Cranger Weihnachtszaubers in Herne zeigen mit dem Auftakt der Weihnachtskirmes am Wochenende hochzufrieden.

Gut 20.000 Besucher – so schätzen die Veranstalter – seien über den Kirmesplatz gebummelt. Dass Tierschützer das Ponyreiten auf der Kirmes als „Tierquälerei“ bezeichnet und damit eine Diskussion in sozialen Netzwerken entfacht haben, habe der Kirmes nicht geschadet. „Das Ponyreiten war der Renner“, sagt Weihnachtszauber-Sprecher Dominik Hertrich. Proteste habe es nicht gegeben.

Die Tierschutzorganisation Peta hatte angekündigt, am kommenden Wochenende gegen das Ponyreiten zu demonstrieren. Der Weihnachtszauber-Sprecher kann das nicht nachvollziehen. „Ich bin selber Tierschützer. Aus meiner Perspektive bin ich allerdings sehr zufrieden mit der Tierhaltung dort. Ich sehe da kein Problem.“

Stau bis zur Autobahnabfahrt Crange – Parkplätze nicht überfüllt

Auch beim Verkehr gebe es aus seiner Sicht nur positive Nachrichten: „Unser Parkkonzept funktioniert.“ Was außerhalb der selbst bewirtschafteten Parkplätze passiere, könne er nicht bewerten. „Das liegt nicht in unserer Hand.“ Am Wochenende hatte es zu Stoßzeiten Stau – teilweise bis zur Autobahnabfahrt Crange – gegeben.

In den kommenden Wochen wollen die Veranstalter um Schausteller Sebastian Küchenmeister weiter an Details der Weihnachtszaubers pfeilen. Aber schon jetzt ist für die Schausteller klar: „Die Auswahl der Geschäfte und der Marktstände ist besser als im vergangenen Jahr. Das kommt an!“