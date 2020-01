Unverständnis über Finanzämter in NRW

Vertreter des Bäckerhandwerks haben jetzt mit CDU-Landtagsabgeordneten gesprochen, um auf die Folgen der Bonpflicht hinzuweisen.

Nach Angaben des Handwerks herrschte bei den Parlamentariern Unverständnis, dass in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit besondere Bedeutung habe, Unmengen an Müll entstehen.

Wie der Bäckerverband weiter mitgeteilt, sind die Finanzämter nicht bereit, von einer Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen und auf die Ausgabepflicht zu verzichten.