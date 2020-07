Der verletzte Gelsenkirchener wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Unfall in Herner Kreisverkehr: Gelsenkirchener (41) verletzt

Herne. Bei einem Unfall in einem Herner Kreisverkehr ist ein Gelsenkirchener verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Auffahrunfall in Herne am Mittwoch, 15. Juli, ist ein 41-jähriger Mann aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr der Mann gegen 12.10 Uhr den Kreisverkehr an der Hammerschmidtstraße.

An der Ausfahrt zur Hammerschmidstraße bremste er nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt ab. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Hagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Der 41-jährige Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

