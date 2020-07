Unbekannte klauen Laubbläser aus Herner Grundschule

Herne. Unbekannte haben in Herne aus der Grundschule Forellstraße einen Laubbläser und eine Schneefräse gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auch wenn das Wetter gerade nicht danach ausschaut: Momentan ist es Sommer. Umso ungewöhnlicher ist die Beute nach einem Einbruch in der Grundschule an der Forellstraße in Herne. Wie die Polizei mitteilt, sind zwischen dem 8. und 9. Juli, zwischen 18 Uhr und 5.40 Uhr, unbekannte Kriminelle durch eine eingeschlagene Tür in die Grundschule eingestiegen.

Aus einer Abstellkammer entwendeten sie einen Laubbläser für den Herbst und eine Schneefräse für den Winter. Jetzt bittet die Herner Kripo unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die „Sommereinbrecher“.

