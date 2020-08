Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Herne.

Polizei Unbekannte hindern Hernerin an Weiterfahrt und drohen ihr

Herne. Ein Quadfahrer und ein Mercedesfahrer haben eine Hernerin an der Weiterfahrt gehindert und ihr gedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 20-jährige Frau aus Herne ist am Sonntag, 2. August, gegen 0.40 Uhr, auf dem Westring in Richtung Bochumer Straße gefahren. In Höhe des Behrenspark fiel ihr ein schwarzes Quad sowie ein silberner Mercedes auf.

Laut Polizei hielten an der Shamrockstraße das Quad und der Wagen der jungen Frau an der dortigen roten Ampel. Der silberne Daimler missachtete das Rotlicht, fuhr zwischen den wartenden Fahrzeugen hindurch und stellte sich vor den Pkw der 20-Jährigen. Diese konnte nun nicht mehr weiterfahren.

Der Quadfahrer stieg ab und ging zur Fahrerseite; aus dem Mercedes gingen zwei Männer auf die Beifahrerseite des blockierten Autos. Der Fahrer des Mercedes herrschte ihren Beifahrer an, „wie sie denn fahren würde und man solle warten, bis man sich wiedersieht“.

Quad und Mercedes verfolgen junge Frau

Quad und Mercedes fuhren der jungen Frau - diese fuhr auf Umwegen nun zur Herner Polizeiwache - anschließend noch bis auf den Hölkeskampring hinterher und entfernten sich danach in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Der Quadfahrer ist etwa 1,80 Meter groß und war schwarz bekleidet. Durch das geöffnete Visier des schwarzen Helmes konnte man seinen Dreitagebart erkennen. Der Fahrer des Mercedes hatte eine Glatze und trug einen Vollbart. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall und ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Hinweise zur Geschäftszeit bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234/909-5206.

