Herne. Auch in Zeiten der Corona-Krise tagt die Politik. Was beschlossen wurde, worüber sich Teilnehmer sorgten und warum eine wichtige Person fehlte.

Wenn ganz normale Ausschusssitzungen plötzlich einen Exotik-Faktor erhalten: Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie hat am Dienstag im Bürgersaal der Akademie Mont-Cenis getagt. Nach genau 14 Minuten ist der öffentliche Teil einer Sitzung beendet, in der eine Abwesende eine besondere Rolle spielte.

„Sie werden sich wundern, wie schnell die Sitzung beendet ist“, sagt Ausschussvorsitzender Ulrich Klonki (SPD) kurz vor Beginn zum WAZ-Vertreter. Der wundert sich zunächst mal nicht, sondern registriert in dem recht großen Saal das, was zu erwarten war: Die zehn Ausschussmitglieder und drei Verwaltungsvertreter halten im Hufeisen den nötigen Abstand. Einen Mundschutz trägt nur ein (älteres) Mitglied.

Ständchen mit Anleihe bei Kermit

Auch wenn viele zu Hause geblieben sind: „Wir sind stimmberechtigt“, sagt Klonki. Bevor er durch die überschaubare Tagesordnung dieses auch in Corona-Zeiten pflichtigen Ausschusses jagt, nimmt er sich Zeit für eine wichtige Personalie. Er habe Jugenddezernentin Gudrun Thierhoff nahe gelegt, sich die Teilnahme an diesem allerletzten Arbeitstag vor ihrer Pensionierung „sehr genau zu überlegen“.

Jugenddezernentin Gudrun Thierhoff verzichtete auf die Teilnahme an der Sitzung. Sie soll sich nach der Corona-Krise von den Ausschussmitgliedern verabschieden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die 65-Jährige nimmt nicht teil - mit der Aussicht, sich in einer späteren Sitzung vom dann vollzähligen Ausschuss verabschieden zu können. Die Messlatte für solche Abschiede liegt enorm hoch: Im Kulturausschuss haben CDU-Fraktions-Chefin (und Sängerin) Bettina Szelag und ihr Mann der Grünen-Dezernentin Thierhoff ein tolles Ständchen gebracht: „Being Green“, ein Song von Frosch Kermit aus der Muppets-Show.

Stadtjugendring fordert klares Zeichen

Zurück zum Ausschuss: Zwei (einstimmige) Beschlüsse über neue Kitas an der Franzstraße und Hofstraße sind ebenso schnell abgewickelt wie zwei Mitteilungen der Verwaltung und zwei schriftliche Anfragen zu Kitabeiträgen und -betreuung sowie das Kibiz-Gesetz. Und dann geht es nochmal um die Folgen der Corona-Pandemie.

Friedhelm Libuschewski vom Stadtjugendring berichtet über die Ängste freier Träger in Herne, dass ihnen die für dieses Jahr bewilligten Mittel aus dem kommunalen Jugendplan nicht ausgezahlt werden. Das würde Existenzen gefährden und zu Personalabbau führen, so Libuschewski. Freie Träger seien auch in Corona-Zeiten aktiv: So werde u.a. darüber nachgedacht, ab der kommenden Woche ein virtuelles Jugendzentrum zu öffnen. Die Träger wünschten sich ein „starkes Zeichen“ von Politik und Verwaltung.

Am Donnerstag findet die letzte Sitzung vor den Osterferien statt: Der Schulausschuss tagt ab 16 Uhr im Sud- und Treberhaus in Eickel.