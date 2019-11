Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trainerin und Schauspielerin

Kathryn Julyana hat mit Outlex-Fitness ein ungewöhnliches Konzept entwickelt: Für viele Kurse braucht die gelernte Trainerin kein Studio, sie lädt etwa zu den Übungseinheiten an markante Orte unter freiem Himmel ein, etwa aufs ehemalige Zechengelände Unser Fritz, den Rhein-Herne-Kanal oder die Halde Hoheward. Darüber hinaus gibt sie Fitness-Kurse im Wananas.

Im „anderen Leben“ ist die 32-Jährige, die früher das Gymnasium Wanne besuchte, Schauspielerin. Sie drehte Werbespots, trat bei „Aktenzeichen XY“ und in den RTL-Serien „Unter Uns“ und „Der Lehrer“ auf, ebenso in „Alientampon“, einem Trashfilm; dort verwandeln sich junge Frauen durch einen mit außerirdischem Schleim kontaminierten Wattebausch in blutrünstige Killerwesen.