Thomas Bloch führt Liste der Herner FDP für Kommunalwahl an

Die Herner FDP hat Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September 2020 aufgestellt. An der Spitze der Liste für den Rat steht Ratsherr und Parteichef Thomas Bloch. Frauen und Junge Liberale sind stark vertreten.

Ziel: In Fraktionsstärke in den Herner Rat

FDP-Chef Thomas Bloch - hier in einer Ratssitzung - steht auf Platz 1 der Reserveliste für die Kommunalwahl. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Sie wollten in Fraktionsstärke, also mit mindestens drei Mitgliedern in den Rat einziehen, erklärte Thomas Bloch (45) nach dem Nominierungsparteitag in der Mulvany-Villa im Shamrockpark. Zurzeit bilden Bloch und Martina Cramer (63) „nur“ eine Ratsgruppe. Und: Die FDP werde auf jeden Fall einen OB-Kandidaten aufstellen, und zwar im März. Außerdem werde sich der Kreisverband erstmals auch mit eine Liste an der Wahl des Integrationsrats beteiligen, kündigte Bloch an.

Auf Platz 2 der Liste steht Marita Cramer. Dahinter folgen: Manuel Wagner (26), Elena Ivanova-Bloch (35) und Max Wiemers (23). Wagner setzte sich im Kampf um Listenplatz 3 gegen Wiemers durch. Auf den ersten zehn Plätzen stehen fünf Frauen und fünf Männer.

Die Spitzenplätze für die Bezirksvertretungen belegen Klaus Füßmann (Sodingen), Ulrich Nierhoff (Herne-Mitte), Martin Steinke (Eickel) und Frank Leschowski (Wanne). Zurzeit ist die FDP in den Bezirken Eickel und Wanne vertreten.