„The Biggest Loser“: Herner Nico Nobbe darf ins Camp ziehen

Dick zu werden ist nicht schwer, abzunehmen umso mehr, das weiß auch Nico Robbe aus Herne, der sich letztes Jahr die Sendung „The Biggest Loser“ angesehen hat und anschließend beschloss: „Scheiß drauf, ich mache da mit!“

Gesagt getan, sieht sich der 168,1 Kilo-Mann am vergangenen Sonntag umringt von Freunden im Vereinshaus der Sportfreunde Wanne-Eickel 04/12 e.V. selbst auf Leinwand dabei zu, wie er eines der begehrten T-Shirts in der Abnehm-Show ergattert. Denn darum geht es: In einem beschaulichen Boot-Camp auf der griechischen Insel Naxos treten 18 Kandidaten in verschiedenen Disziplinen gegen ihre Pfunde an und quälen sich durch die schweißtreibenden Aufgaben ihrer drei Coaches.

Nico Nobbe will die 100 Kilo erreichen

In gemütlicher Runde schauen die etwa 50 Freunde bei einem Bierchen in den frisch renovierten Räumlichkeiten ihrem Nico dabei zu, wie er eben jenes begehrte Shirt aus dem Sand buddelt und sich damit für die nächste Runde qualifiziert. Und für ihn sei klar, dass er nicht dort teilnehme, um neue Freunde zu gewinnen, sondern die 100 Kilo erreichen möchte, erzählt Nico Nobbe.

Die großen Jubelstürme bleiben zwar beim Public-Viewing aus, doch seine engsten Freunde sind sich sicher, dass der 39-jährige Busfahrer das schon packen wird: „Wir sind langjährige Freunde. Nico wird so unterstützt, weil er einfach ein Sympathieträger ist. Er ist lieb, hilfsbereit, hat immer gute Laune und ist für alle da!“, erzählt Markus Rohmann, der jedoch anerkennt, dass viel Selbstaufgabe dazugehört, sich im Fernsehen buchstäblich nackt zu machen.

Doch Nico habe genug Biss, um sich den Aufgaben zu stellen und sein Ziel zu erreichen, so der Präsident der Sportfreunde weiter. In der Werbepause werden indes frische Biere vom Tresen rangeholt und in den Chips auf den Biertischen gewühlt. Zur Motivation aller schmiss der Mann der Stunde eine Runde Pizza, denn wie heißt es doch so schön: „Sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele Lust hat darin zu wohnen.“