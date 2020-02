Sturmtief „Victoria“: 18 Einsätze für Herner Feuerwehr

Herne. Die Feuerwehr in Herne hatte durch Sturmtief „Victoria“ in der Nacht einiges zu tun. Flachdächer wurden weggeweht. Verletzt wurde niemand.

Das Sturmtief „Victoria“ hat am Sonntag, 16. Februar, gegen Abend auch das Herner Stadtgebiet erreicht. Laut Feuerwehr gingen die ersten Alarmierungen gegen 19 Uhr in der Leitstelle ein. Bis etwa 22 Uhr wurden 18 Einsätze abgearbeitet.

Zwei Einsätze beschäftigten die Feuerwehr besonders intensiv. Bei zwei Wohnhäusern an der Wilhelm-Busch-Straße in Sodingen und an der Hauptstraße in Wanne wurde das Flachdach weggeweht. Verletzt wurde dabei niemand. Mitglieder des THW rückten an, um die Statik der Häuser zu überprüfen.

Weniger Einsätze als bei „Sabine“

„Ansonsten ging es hauptsächlich um umgestürzte Bäume und Dachpfannen, die herabzufallen drohten“, bilanzierte Einsatzleiter Marco Diesing. Der Führungsstab der Feuerwehr nahm um 20.30 Uhr seine Arbeit auf. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von rund 40 freiwilligen Kräften.

Es war der zweite arbeitsreiche Tag innerhalb einer Woche für die Feuerwehr. Bei Sturmtief „Sabine“ vor einer Woche hatte die heimische Wehr allerdings noch mehr zutun, damals kam es zu 52 Einsätzen.