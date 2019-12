Herne. Ein Stromausfall hat am Dienstagnachmittag Teile der Herner Innenstadt und weitere Bereiche in Herne getroffen. Die Ursache ist noch unklar.

Stromausfall in der Herner City: Ursache noch ungeklärt

Ein Stromausfall hat am Dienstagnachmittag Teile der Herner Innenstadt und weitere Bereiche in Herne getroffen.

Gegen 15.50 Uhr war plötzlich der „Saft“ weg. So waren in der City unter anderem die Weihnachtsmarktstände auf dem Robert-Brauner-Platz betroffen. Auch Ampeln fielen aus, in der WAZ-Redaktion war die Produktion lahmgelegt. Die Stadtwerke, die am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen waren, teilten am Mittwoch auf Nachfrage mit, dass 13 Trafostationen betroffen waren, die Zahl der betroffenen Haushalte sei schwer zu ermitteln, es dürften Dutzende gewesen sein. Gegen 16.48 Uhr seien alle Verbraucher wieder am Netz gewesen.

Die Ursache des Stromausfalls war auch am Mittwoch noch unbekannt. Die Strecke, die kontrolliert werden müsse, sei sehr lang, so ein Stadtwerke-Sprecher. Seit Sommer 2017 haben die Stadtwerke einen hochmodernen Kabelmesswagen zur Verfügung, um Leitungsschäden zu finden. Laut der Stadtwerke liegt Herne bei Stromausfällen unter dem Bundesdurchschnitt.