Stadtbibliothek Herne empfiehlt „Christmas Shopaholic“

Claudine Hommer, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek in Wanne.

Herne. Jeden erste und dritten Samstag empfehlen Bibliothekarinnen und Buchhändlerinnen aktuelle Bücher - heute Claudine Hommer aus der Stadtbibliothek.

Im neunten Teil der Shopaholic-Reihe ist Becky Brandon mit ihrem Mann und ihrer Tochter ins beschauliche Letherby gezogen und zum ersten Mal soll Becky das Weihnachtsfest für alle ausrichten, da ihre Eltern kurzzeitig nach London mitten ins Szeneviertel Shoredich gezogen sind. Sie haben ihr Haus geräumt, damit Beckys Schwester Jess und ihr Mann dort eine Zeit lang wohnen können.

Shopping-Fan und Konsumverweigerin

Becky und ihre Schwester liegen nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Während Becky Shopping liebt, was ihr öfter zum Verhängnis wird, lebt ihre Schwester vegan und ist dem Konsum sehr abgeneigt. Die Organisation des Weihnachtsfestes stellt Becky vor einige weitere scheinbar unlösbare Aufgaben. Als sie das vermeintlich beste Geschenk für ihren Mann gefunden hat, kann sie es nicht kaufen, sondern nur bei einer Tombola in einem Billard Club gewinnen. Dort haben Frauen aber keinen Zutritt. Doch Becky wäre nicht Becky, wenn sie nicht versuchen würde, dem Club trotzdem beizutreten!

Probleme à la Becky bekommt sie auch bei ihrer Arbeit im Souvenirshop, als sie kurzerhand das Wort „Sprygge“ erfindet, um den Umsatz zu steigern. Sie behauptet, das Wort käme aus dem Norwegischen. Und dann steht plötzlich die norwegische Botschafterin im Laden und möchte eine Erklärung. Wie man es gewohnt ist von Becky, wird es chaotisch und skurril bis sie sogar in einem Dachfenster einer Tierhandlung eingeklemmt ist!

Sophie Kinsella: Christmas Shopaholic. Goldmann 2019.