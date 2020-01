Stadt verkauft Grundstücke auch direkt an Häuslebauer

Stadt verkauft Grundstücke auch direkt an Häuslebauer

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) wurde 2009 als Tochter der Stadt Herne gegründet. Sie will die Grundstücke erschließen, baureif machen und dann verkaufen – an Investoren, Wohnungsbauunternehmen, aber auch direkt an Häuslebauer.

„Wir nehmen uns einiges vor“, kommentiert SEG-Chef Achim Wixforth die Pläne seines Hauses für die fünf geplanten Baugebiete. Ähnlich sieht es Oberbürgermeister Frank Dudda: „Das ist ein geballtes Angebot – ein Schluck aus der Pulle.“