Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Herne erstellt Suchthilfeplan

Die Stadt will in der kommenden anderthalb Jahren einen Suchthilfeplan erstellen. Generell gelte: „Wir sind gut aufgestellt in Herne“, sagt die Sucht- und Psychiatriekoordinatorin Pia Plattner. Nun gelte es etwa, neu aufzulisten, in welchen Bereichen es heute Bedarf gebe und wo die Schwerpunkte seien. Außerdem soll unter anderem das Thema Migration und Sucht in den Plan aufgenommen werden. Nicht zuletzt soll die Vernetzung der Beteiligten verbessert und Parallelstrukturen sollen vermieden werden.

Im Boot seien bei der Aufstellung des Suchthilfeplans das Diakonische Werk sowie die Jugend-, Konflikt- und Drogenberatung e.V., die beide in Herne Beratungen durchführen, außerdem Entscheidungsträger unter anderem aus Verwaltung und Ärzteschaft. Unterstützt werde die Stadt durch den Landschaftsverband Westfalen.