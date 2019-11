Der Cranger Weihnachtszauber kam bei den Besuchern von Nah und Fern 2018 hervorragend an. Die Kehrseite des Ansturms: Zu Tausenden rückten die Gäste mit Autos an, verstopften in Kernzeiten die Zufahrtsstraßen und durchpflügten dann die Nachbarschaft auf der Suche nach einem Stellplatz. Die Folge waren Staus und genervte Anwohner, die schlecht nach Hause kamen und dann keinen Platz vor der Tür mehr fanden.

Dass es so nicht weitergehen konnte, war klar. Zur zweiten Auflage des Weihnachtszaubers soll nun alles besser werden. Die Stadt Herne hat die Voraussetzungen dafür geschaffen: Die Einrichtung einer Sperrzone für Besucher-Autos ist eine wichtige und richtige Entscheidung. Die Anwohner müssen vor den Blech-Lawinen der Gäste geschützt werden.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, heißt das: Sie müssen auf den bewirtschafteten Stellflächen parken und 5 Euro bezahlen. Das ist ihnen durchaus zuzumuten. Parkplätze sind reichlich vorhanden und gut ausgeschildert. Dass der Cranger Kirmesplatz auch gut mit Bus & Bahn erreichbar ist, sei hier nur am Rande erwähnt.