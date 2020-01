Drama bei Silvesterlauf: Läufer hatte mehrere Schutzengel

Der Silvesterlauf hat in den vergangenen Jahrzehnten immer den sportlich entspannten Abschluss des Jahres in Herne geliefert. Doch bei der 42. Auflage am Dienstag spielte sich ein Drama ab. Ein Teilnehmer des 10.000-Meter-Hauptlaufs war zusammengebrochen und zeigte keine Atmung und keinen Herzschlag mehr. Der 60-Jährige hatte gleich mehrere Schutzengel: Mitarbeiter der Herner Berufsfeuerwehr und eine Notärztin, die am Lauf teilnahmen, leisteten Erste Hilfe und retteten ihm das Leben. Die WAZ hat mit einem der Retter gesprochen.

Für René Wysk ist der Herner Silvesterlauf quasi ein Muss. „Das ist immer etwas Besonderes“, sagt der Brandmeister im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Mit dem Lauf lassen er und zahlreiche Kollegen von der Feuerwehr das Jahr ausklingen, diesmal seien rund 15 Retter der Herner Feuerwehr am Start gewesen.

Silvesterlauf Herne: Feuerwehrmänner schalteten sofort in den Rettungsmodus um

Nach dem Startschuss seien sie auch in der Gruppe auf die Strecke durch den Gysenberg gegangen. Irgendwo zwischen Kilometer vier und fünf habe er seine Schwägerin mit beiden Armen winken sehen. Als er bei ihr gewesen sei, habe sie ihm gesagt, dass jemand umgefallen sei, dringend Hilfe benötige. Als die Feuerwehrleute zu der Stelle kamen, sahen sie, dass eine Notärztin bereits mit der Reanimation begonnen hatte. Wysk und seine Kollegen begannen sofort sie zu unterstützen.

Lokales Marien Hospital Herne fördert Laienreanimation Das Marien Hospital Herne will die Laienreanimation fördern. Dazu hat die Kardiologie eine bislang bundesweit einmalige Studie begonnen. Assistenzarzt Dr. Michael Brand befragte Menschen an unterschiedlichen öffentlichen Orten in Herne, was sie machen würden, wenn eine Person vor ihnen regungslos auf dem Boden liegen würde. Ergebnis: Nur 22 Prozent der Menschen haben zunächst das Bewusstsein und die Atmung richtig geprüft. Nur 17 Prozent führten eine korrekte Herzdruckmassage durch. Nur zehn Prozent haben den zur Verfügung stehenden Defibrillator eingesetzt. Nach einer nur 90-sekündigen Aufklärung verbesserte sich das Wissen auffällig. Nun prüften 81 Prozent Bewusstsein und Atmung, 79 Prozent führten eine richtige Herzdruckmassage durch. 66 Prozent setzten den Defi ein, 92 Prozent von ihnen benutzte das Gerät korrekt.

Bei der Notärztin handelte es sich um Mirta Krstic vom Marienhospital in Lünen. Im Gespräch mit der WAZ schildert sie, dass nicht sie mit der Reanimation begonnen habe, sondern eine andere Frau. Dieser gebühre ausdrücklich ein Lob, weil sie mit der Laienreanimation begonnen habe und erkannt habe, dass der Mann nicht atme.

Der Start des Silvesterlaufs in Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Retter setzten nach dem Transport ins EvK den Lauf fort

Die Feuerwehrmänner teilten sich für die Hilfe auf und wechselten sich bei den Aufgaben ab. Einer führte die Herz-Druck-Massage durch, einer überstreckte den Kopf, so dass der dritte eine Mund-Nase-Beatmung durchführen konnte. Als der Krankentransportwagen eingetroffen war, hätten die Helfer mit dem Defibrillator eine Analyse der Körperfunktionen des regungslosen Läufers durchgeführt. Um ihn ins Leben zurückzuholen, hätten sie ihn dreimal „schocken“ müssen, erzählt Wysk.

Anschließend hätten sie gemeinsam den Patienten auf die Trage gelegt und in den Krankenwagen gelegt, so Wysk. Der sei voll besetzt Richtung Evangelisches Krankenhaus an der Wiescherstraße gefahren - mit den beiden Besatzungsmitgliedern, fünf Feuerwehrleuten und der Notärztin. Während der Fahrt habe der Läufer wieder Lebenszeichen gezeigt.

Nachdem die Schutzengel den Mann an die Ärzte im EvK übergeben hatten, wäre der Silvesterlauf angesichts dieser Unterbrechung eigentlich für sie sprichwörtlich gelaufen gewesen - war er nicht. Die Feuerwehrmänner und Mirta Krstic liefen erst zurück zum Gysenberg und setzten dort ihren Lauf fort. Die elektronische Zeitmessung stoppte bei René Wysk bei einer Stunde und zwölf Sekunden, bei seinen Kollegen, Patrick Helmann, Robin Hermans, Volker Rudolf und Tim Hoffmann ein paar Sekunden früher. Damit waren sie nicht die letzten, die über die Ziellinie kamen.

Die Feuerwehrleute und die Notärztin wollen sich für ihre Hilfeleistung nicht besonders feiern lassen. Man schalte sofort in den Rettungsmodus um, erzählen Wysk und Krstic übereinstimmend. Man mache die Dinge, die man gelernt habe. „Das ist unser Job“.