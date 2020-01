Serap Güler zu Gast beim ersten Live-Podcast der CDU Herne

Zwei Ohrensessel, zwei Mikrofone und ein Laptop zum Aufnehmen. Mehr braucht es nicht, um einen Podcast zu produzieren. Timon Radicke, Chef der Herner CDU und erklärter Fan des neuen Hörformats, hat es im März vor einem Jahr zum ersten Mal ausprobiert und seitdem jeden Monat einen Gast interviewt. Sein zwölftes „Stadtgeflüster“ war zugleich eine Premiere: Der Talk mit Serap Güler fand am Donnerstagabend live in der Alten Drogerie Meinken statt.

Pünktlich um halb sieben steht die Staatssekretärin aus dem NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in der Tür zu dem Salon, der einer kleinen schottischen Brennerei nachempfunden ist. Nicht mehr als 30 Gäste haben hier Platz. Kurze Begrüßung, man kennt sich und duzt sich. Serap Güler stammt aus Marl und hat die Gelegenheit genutzt, kurz bei ihrer Familie vorbeizuschauen, wie sie später erzählt.

Timon Radicke in seinem Arbeitszimmer bei der Aufnahme für den August-Podcast mit der Buchhändlerin und Unternehmerin Elisabeth Röttsches. Foto: CDU

Im Arbeitszimmer produziert

„Normalerweise wird der Podcast bei mir im Arbeitszimmer produziert“, erzählt Timon Radicke. Mit dem Herner Dezernenten Frank Burbulla hat er dort über die Feuerwehr gesprochen, mit dem Europapolitiker Dennis Radtke über Europa. Buchhändlerin Elisabeth Röttsches erklärte ihm, dass Kinder lesen müssen, und der Schreiner Matthias Biere, warum Handwerk cool ist. Jetzt also eine Landespolitikerin der CDU, mit der Radicke darüber sprechen will, ob und wie der Fachkräftemangel in Deutschland mit Zugewanderten behoben werden kann. Um „die Atmosphäre möglichst intim zu lassen“, habe er für die Live-Sendung diesen Rahmen gewählt, erklärt Radicke, bevor er sich plaudernd („Wie ist die Stimmung in Düsseldorf?“) dem Thema des Abends nähert.

Das Gespräch darf sich entwickeln

Das Notizbuch auf dem Knie wird schnell weggelegt. „Anfangs habe ich mich penibel vorbereitet“, hat Radicke - von Beruf Lehrer - vorher erzählt. „Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass das der Sache die Dynamik nimmt.“ Inzwischen macht er sich nur noch Stichpunkte und lässt „das Gespräch sich entwickeln“.

Das funktioniert auch mit Serap Güler, der Gastarbeiter-Tochter, die nach einer Ausbildung im Hotelfach in die Politik fand. Präzise antwortet sie auf Radickes Fragen, flicht Persönliches ein. „Ich möchte nicht, dass die Fehler wiederholt werden“, sagt Güler und meint damit: „Man hat Arbeitskräfte hierher geholt, aber mit der Integration komplett alleine gelassen.“ Ihr Vater könne heute noch „Werkzeuge herunterrasseln, aber jeder Gang zum Arzt ist eine Katastrophe“.

Mangel an Facharbeitern in vielen Bereichen

Facharbeiter fehlten nicht nur im Handwerk, sondern auch im Gesundheitswesen, bei den Ingenieuren wie bei den Softwareentwicklern, sagt Serap Güler. „Von 7000 Berufen ist bei 60 Prozent Bedarf.“ Eine Ursache: nach dem Pisa-Schock hätten viele Eltern vermittelt: „Du musst studieren, wenn du etwas werden willst“. Ein Denken, dass sie im übrigen auch bei vielen Zuwanderern sieht, wenn diese nicht gerade mit dem Traumberuf Fußballspieler nach Deutschland kämen.

„Pragmatisch denken“, das heißt für Serap Güler: bürokratische Hürden abbauen bei der Anerkennung von ausländischen Berufs- und Schulabschlüssen. Die Rückkehr zur Meisterpflicht sieht sie deshalb kritisch: Der syrische Fliesenleger werde einer Chance beraubt. Was Geduldete angehe, so sei sie dafür, ihnen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern - „schon, damit sie nicht dem Staat auf der Tasche liegen“. Stärkere Betreuung und Beratung sei das A und O, sagt Serap Güler, nicht umsonst stelle ihre Landesregierung mit 110 Millionen Euro doppelt so viel wie Rot-Grün zur Verfügung.

Mit einem „Entweder-Oder-Spielchen“ klingt die Stunde aus. Serap Güler trinkt lieber Wein als Bier, wissen wir nun, und würde lieber mit Franz Müntefering zu Abend essen als mit Gerhard Schröder.

Anerkennung für Podcast-Pioniere in der CDU

Lokales Mehr über den Podcast Der Podcast der Herner CDU „Stadtgeflüster“ ist im Internet z.B. auf Apple Podcasts und Spotify kostenlos und jederzeit abzurufen. Die Folgen sind zwischen einer halben und einer Stunde lang. Gesprächspartner seien „interessante Menschen, die unsere Stadt weiterbringen“, heißt es dort, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Podcast beleuchte, „warum unsere Stadt so lebens- und liebenswert ist“ und stelle wichtige kommunalpolitische Ziele der CDU vor. Timon Radickes Lieblingspodcasts sind Gabor Steingarts tägliches „Morning Briefing“, der Kriminalpodcast der „Zeit“-Redakteurin Sabine Rückert „Verbrechen“ und der „Global Challenges Podcast“ des Handelsblattes mit Sigmar Gabriel.

Für Timon Radicke soll es nicht bei dem einem Live-Podcast bleiben. Hin und wieder will er das Format öffnen, vor Publikum talken, die kommunale Perspektive erweitern. Die Resonanz sei gut, sagt er. „Bis ins Konrad-Adenauer-Haus“ habe das „Stadtgeflüster“ Anklang gefunden, was ihn natürlich freut. An Ideen für Gäste mangelt es nicht. Carsten Linnemann, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Gesundheitsminister Jens Spahn stehen schon auf der Liste.