Säugling tot: Herner (26) soll sein Kind ermordet haben

Herne. Ein Herner (26) soll seinen Säugling heimtückisch ermordet haben. Das Baby wurde offenbar misshandelt und starb in einer Klinik.

Ein acht Wochen alter Säugling ist in Herne gestorben. Eine Mordkommission wirft dem Vater (26) vor, den Säugling aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet zu haben.

Ein Notarzt war am Freitag vor einer Woche, 19. Juni, gegen 17.45 Uhr in eine Wohnung in der Herner Innenstadt gerufen worden, teilte Polizeisprecher Volker Schütte am Freitag mit. Der acht Wochen alte Säugling musste dort reanimiert werden und kam in lebensbedrohlichem Zustand in eine Kinderklinik. Dort starb er gegen 22 Uhr.

Nach der Obduktion des Kindes leitete Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann Anfang der Woche ein Ermittlungsverfahren gegen die Eltern wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener ein, teilte der Polizeisprecher mit. Kriminalbeamte nahmen die beiden Herner daraufhin am vergangenen Dienstag fest. Die Eltern hätten selbst den Rettungsdienst alarmiert, Mitarbeiter der Klinik seien wegen der schweren Verletzungen misstrauisch geworden und hätten die Polizei informiert. Welche Verletzungen der Säugling aufwies und woran er letztlich starb, wollte Schütte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Mutter wurde aus der Haft entlassen

Eine Mordkommission wurde gebildet, die das Verfahren wegen des Vorwurfes des Mordes gegen den Kindesvater (26) erweiterte, heißt es weiter. So soll der beschuldigte Herner den Säugling „aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch zu Tode gebracht haben“ – die genauen Umstände müssten noch geklärt werden. Die Mutter (26) des Jungen sei einen Tag nach ihrer Festnahme wieder entlassen worden.

Auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft wurde der Kindesvater am 24. Juni der Haftrichterin des Amtsgerichts Bochum vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen des Vorwurfes des Mordes und der Misshandlung Schutzbefohlener erlassen hat. Die Ermittlungen um das genaue Tatgeschehen dauern an. M.M.