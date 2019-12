Herne. Das Theater Kohlenpott hat im Alten Wartesaal des Herner Bahnhofs die Inszenierung „When you look at me“ gezeigt. Die Zuschauer waren verdutzt.

Premiere im Alten Wartesaal sorgt für verdutzte Gesichter

Auf der Suche nach Schönheit ist leider auch der Duden keine besonders große Hilfe, der sich in seiner eigenen Definition des Wortes im Kreis zu drehen scheint. Das Theater Kohlenpott hat sich darum in seiner neuesten Inszenierung „When you look at me – Schau mich doch einfach an!” unter Regie von Emel Aydoğdu und Carina Langanki dem Thema angenommen und am vergangenen Samstag im Alten Wartesaal eine ungewöhnliche Premiere voll verdutzter Gesichter hingelegt.

Zuschauer stellen sich Fragen zum Thema Schönheit

Die Besucher sitzen sich in zwei Stuhlreihen gegenüber, schauen sich in ihrer Rolle als Gäste gewissermaßen selbst an, als die Musik ausklingt und etwa 50 von ihnen mit Theaterscheinwerfern bestrahlt werden. So sitzen sie recht lange da, weichen den Blicken ihrer Gegenüber aus und stellen sich die unterschiedlichsten Fragen zum Thema Schönheit, die jedem auf einem Stück Papier zu Beginn ausgehändigt wurden.

Einer bricht schließlich das Schweigen, manövriert sich entschuldigend und bittend an seinen Sitznachbarn vorbei und ergreift das Wort und Mikrofon inmitten des Saals. Als Konrad stellt sich der ungelenke große junge Mann vor und erzählt prompt von seiner Zeit als Kind in der fünften oder sechsten Klasse, in der er aufgrund seiner zusammengewachsenen Augenbrauen gehänselt wurde. Spitzname McDonalds. Den wurde er dann erst los, als er zum Rasierer griff. Das erzählt er so freizügig und selbstbewusst, als habe er nur auf den Moment gewartet.

Die Choreografin Emel Aydogdu (r.) mit den beiden Performancekünstlern Mona Münzel und Konrad Wolf bei den Proben. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schönheit überall dort finden, wo Spiegel sind

Als er wieder Platz genommen hat, nimmt auch Mona all ihren Mut zusammen und versucht sich in einer Erklärung von Schönheit und wird jäh unterbrochen, als Konrad aufsteht und ihr mit einer Online-Studie der Zeit widerspricht. Eine Diskussion entsteht, ob inszeniert oder doch zufällig ist unklar, in beiden Fällen jedoch authentisch. Weisheiten werden ausgesprochen, die das Publikum zum Nachdenken anregen und in einer direkten Befragung durch die beiden scheinbaren Protagonisten zu persönlichen Stellungnahmen aufrufen.

Lokales Jungen Künstlern eine Plattform bieten Darsteller: Mona Münzel und Konrad Wolf, Regieassistenz: Antonia Pöller; Regisseurin: Emel Aydoğdu. Sie wurde 1990 in der Türkei geboren und kam 1995 mit ihrer Familie nach Bochum. Das Theater Kohlenpott will jungen Künstlern aus dem Ruhrgebiet eine Plattform und Freiräume bieten, in denen sie sich ausprobieren können.

Konrad findet sich immer mehr in der Rolle des Moderatoren ein und mausert sich schließlich zum taktangebenden Philosophen der Runde. Monas Blicke in den Spiegel folgen indes Selbstzweifel über ihre 50,2 Kilogramm und beenden die Scharade zugunsten eines dramaturgischen Austausches der beiden scheinbar ungewollten Helden. Ohne viel Rumgeplänkel zieht Konrad schließlich blank und lässt erst seine Hose, dann die restlichen Hüllen fallen und humpelt im Schlüpfer tanzend durch den Saal. Vereinzelt kritische Blicke im Publikum weichen schnell einem Lächeln, denn da steht er schließlich im türkisen Kleid und verschmiertem Lippenstift: Ein Mensch wie sie selbst.

Mit Mona und Konrad sind zwei schön unkonventionelle Menschen gefunden, die Schönheit schließlich überall da finden, wo Spiegel stehen oder Menschen sitzen. Das Drama findet sein Ende und beide nehmen wieder Platz auf ihren Stühlen. Denn am Ende sind sie eben doch auch nur Zuschauer.