Polizeieinsatz am EvK Herne – Mann hatte Softair-Waffe dabei

Das EvK an der Wiescherstraße in Herne (Archivbild). Hier war es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Herne. Ein 63-Jähriger hat am Mittwoch einen Einsatz der Polizei im EvK in Herne ausgelöst. Der Mann hatte eine vermeintliche Waffe dabei.

Polizeieinsatz am Mittwochabend in Herne: Ein 63-Jähriger betrat gegen 19 Uhr die Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses (EvK) an der Wiescherstraße. Der laut Polizeiangaben stark alkoholisierte Mann hielt in seiner Hand eine vermeintliche Schusswaffe.

Die Polizei rückte mit Spezialeinsatzkräften an. Sie konnten den Herner widerstandslos und unverletzt festnehmen, teilt die Polizei mit. Der 63-Jährige sei psychisch krank und wurde daher in eine psychatrische Klinik gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Waffe habe es sich um eine echt aussehende Soft-Air-Pistole gehandelt. Diese sind erst beim näheren Hinsehen als solche zu erkennen. Der Einsatz war gegen 21.30 Uhr beendet. (mein)