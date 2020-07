Bereits vor zwei Wochen wurden in Herne Tauben und Enten mit Pfeilen durch ein Blasrohr beschossen und verletzt.

Herne. Tierschützer gaben den entscheidenden Hinweis: Sie hatten in der Nacht zu Samstag (18.7.) einen mutmaßlichen Tierquäler in Herne entdeckt.

Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag auf einen Hinweis von Tierschützern von der Polizei an der Südstraße / Riemker Straße in Herne festgenommen worden. Er steht im Verdacht, Tauben mit einem Blasrohr verletzt zu haben.

Mehrere Fälle von Tierquälerei in Herne

In den vergangenen Wochen waren etliche Fälle von Tierquälerei bekannt geworden. Mehrere Tauben waren mit Stahlpfeilen im Körper gefunden worden, vor allem im Bereich der Brücke an der Südstraße. Eine Taube musste schwer verletzt eingeschläfert werden. Auch eine Ente war mit Verletzungen entdeckt worden. Tierschützer aus Herne und Bochum hatten daraufhin Strafanzeige erstattet.

In der Nacht zum Samstag legten sich dann einige von ihnen selbst noch einmal auf die Lauer und entdeckten tatsächlich gegen 1 Uhr eine verdächtige Person. Die verständigte Polizei traf den Mann mit einem Blasrohr an. Die Ermittlungen dauern an.