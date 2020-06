Evangelische Kirche Pfarrer Arno Wittekind soll Superintendent in Herne werden

Herne. Pfarrer Arno Wittekind aus Wanne-Eickel soll Superintendent und damit Chef des Evangelischen Kirchenkreises in Herne werden.

Nach 16 Jahren und zwei Amtsperioden gibt Superintendent Reiner Rimkus sein Amt als leitender Geistlicher des Evangelischen Kirchenkreises Herne ab. Ein Nominierungsausschuss schlägt nun Pfarrer Arno Wittekind als Nachfolger vor.

Superintendent Reiner Rimkus wird im Sommer 2021 in den Vorruhestand gehen, teilt der Evangelische Kirchenkreis mit. Die Kirche werde ihn für die letzten Monate seiner Dienstzeit in einen anderen Arbeitsbereich entsenden. Er übergebe sein Amt deshalb im Dezember. Die Bewerbung um seine Nachfolge stehe nun fest: Nachdem Pfarrerin Saskia Karpenstein (Kirchengemeinde Wanne-Eickel) am Wochenende zur Superintendentin des Kirchenkreises Recklinghausen gewählt wurde, schlage der Nominierungsausschuss nur Pfarrer Arno Wittekind (54) vor.

Herne: Kreissynode entscheidet am 3. Oktober über Rimkus-Nachfolge

Der gebürtige Wanne-Eickeler Wittekind hatte seine erste Pfarrstelle laut Kirche in der Kirchengemeinde Eickel; seit 2012 ist er Gemeindepfarrer in der Paulus-Kirchengemeinde Castrop. Als Synodalassessor – Stellvertreter des Superintendenten – ist er Mitglied im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Herne. Wittekind sei verheiratet und habe zwei Kinder.

Die Entscheidung darüber, ob er die geistliche Leitung des Kirchenkreises Herne in den nächsten acht Jahren übernimmt, trifft die Kreissynode am Samstag, 3. Oktober, gegen 11 Uhr. Vorher halte Pfarrer Wittekind einen kurzen Vortrag und beantworte Fragen aus der Synode. Gewählt sei er, wenn er von derzeit 71 stimmberechtigten Synodalen mindestens 36 Stimmen erhält.