Neues Sushi-Restaurant in der Herner Innenstadt ist eröffnet

Mehrere Monate stand das Sushi-Restaurant „Osaka“ auf der Bahnhofstraße in der Herner Innenstadt leer. Nun hat ein neuer Inhaber das Lokal übernommen, der hofft, „einiges besser zu machen“ als sein Vorgänger. Denn Hengrui Ge kennt sich mit den kleinen Fisch-Gerichten aus Japan aus: In Moers betreibt er bereits ein Sushi-Restaurant.

Nun will der 40-Jährige es auch in Herne mit „Toyoki“ versuchen. Eine Freundin habe ihn auf die Idee gebracht. Nach einigen Testessen im ehemaligen „Osaka“ habe festgestanden, dass er den Laden übernehmen wird. „Die Karte und die Gerichte sind ähnlich wie früher – nur etwas besser“, so Ge.

Platz für etwa 80 Personen

Neben gegrillten Gerichten wird es ein Sushi All-you-can-eat-Buffet geben. Dieses kostet am Mittag 11,90 Euro, abends 21,90 Euro. Insgesamt fünf Mitarbeiter arbeiten in dem Laden, zwei davon sind Sushi-Meister.

Noch müssen sich alle Mitarbeiter etwas einfinden, „wir haben ein neues System bekommen, das jetzt anläuft“, sagt Ge. Viel verändert habe er in dem Restaurant ansonsten nicht. Es seien nur wenige Renovierungsarbeiten in dem Lokal notwendig gewesen, in dem etwa 80 Gäste Platz finden, so Ge.