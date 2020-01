Herne. Die Premiere im Mai 2019 war ein voller Erfolg. Jetzt stehen erneut Menschen mit Behinderungen im Mondpalast in „Ronaldo & Julia“ auf der Bühne.

Mondpalast und Wewole spielen wieder „Ronaldo & Julia“

Die Premiere im Mai 2019 war ein voller Erfolg, jetzt geht „Ronaldo & Julia“ in seiner Neufassung in die zweite Runde. Der Mondpalast von Wanne-Eickel und die Wewole-Stiftung setzen im Februar 2020 ihre Zusammenarbeit fort: Am Samstag (8.) um 15 Uhr und am Sonntag (9.) um 11 Uhr führen erneut Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen ihre eigene Version des Fußballbühnenklassikers „Ronaldo & Julia“ auf.

15 Menschen mit Behinderungen und Schauspieler des Wanne-Eickeler Volkstheaters haben die Kultkomödie um die Liebe zwischen der Borussin Julia und dem Schalker Ronaldo Anfang des Jahres 2019 in einer ca. 45-minütigen sehr eigenen Kurzversion ganz neu entwickelt. Vier Monate probten sie gemeinsam mit Mondpalast-Intendant Thomas Rech und Schauspielerin Anja Balzer für ihren großen Auftritt im Mai, der von den Gästen des Volkstheaters minutenlang mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.

Wiederholung gleich im Mai vereinbart

Bei der Probe im April 2019: die Darsteller der Neufassung von "Ronaldo und Julia". Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Rochus Wellenbrock, Vorstandsvorsitzender der Wewole-Stiftung, war nach der Aufführung begeistert: „Wir haben gesehen, wie toll Menschen mit Behinderungen ihre Kompetenzen einsetzen können. Sie haben in kurzer Zeit viel gelernt und dies auf der Bühne mit einer riesigen Euphorie umgesetzt. Es war eine wunderbare Version des Stücks und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Team des Mondpalasts.“

Schon im Mai einigten sich Wellenbrock und Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann auf eine Wiederholung. Stratmann: „Mit dieser Aufführung stellen wir gemeinsam Menschen mit Behinderungen dahin, wo sie hingehören, nämlich mitten ins Leben.“ „Ronaldo & Julia“ oder „Zwei Herzen zwischen BVB und S04“ in seiner Ur-Fassung ist übrigens das erste Stück, das vor fast 16 Jahren die Erfolgsgeschichte des Volkstheaters einleitete.

Tickets für 15 Euro auf allen Plätzen gibt es ab sofort online unter www.mondpalast.com oder unter WAN 588 999. Weitere Informationen gibt es hier: www.wewole.dewww.facebook.com/wewole.stiftung