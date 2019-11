Mittelalter-Runde mit Met im Herner Café Pluto

Wenn es wie jetzt so richtig schön knackig kalt wird, müssen sich die Barden auf den hiesigen Mittelaltermärkten schon in ein dickes Fell packen, um ihr Met-trinkendes Publikum mit Lautenklängen unterhalten zu können. Gut, dass die winterlichen Temperaturen am vergangenen Samstag draußen blieben, als das Rockbüro zur Mittelalter-Runde ins Café Pluto in der Wilhelmstraße rief und zum Jahresabschluss gleich drei Bands aus dem vermeintlich dunklen Zeitalter eine Bühne bot.

Der erste Mittelalter-Abend in zehn Jahren

Das sei in fast zehn Jahren das erste Mal, erzählt Angelina Ouchani vom Herner Rockbüro, dass ein Abend nur mit Bands aus der Mittelalter-Szene gestaltet wird. Der große Anklang bei den zumeist in schwarz gekleideten Gästen mit unleserlichen Bandlogos auf den Shirts jedoch zeigt, dass sich das auch gerne wiederholen darf.

Für die Bands Baumbart aus Oberhausen, Haggefugg aus Köln und den Headlinern von Storm Seeker aus Düsseldorf ist der Abend mehr als ein freudiges Zusammentreffen einer feierwilligen Szene, denn vor etwa fünf Jahren traten diese in gleicher Konstellation bereits zusammen auf und sprechen an diesem Abend daher von einem Klassentreffen.

Es habe in den letzten Jahren enorme Entwicklungen bei allen Bands gegeben und es sei sehr schön, mal wieder gemeinsam ein Konzert zu spielen, erzählt die Band Haggefugg nach ihrer schweißtreibenden Show und begeistert vom Publikum, das wirklich jeden Quatsch mitmache.

Piraten-Rocker heizen Publikum ein

Neben den Klassikern Fanta, Cola und Bier steht erstmals auch Met auf der Getränkekarte, was von den Gästen dankend angenommen wird, die sich für die finale Band Storm Seeker langsam wieder vor der Bühne einfinden. Mit losen Hemden und einer Stimme, wie sie nun mal nach unzähligen Buddeln voll Rum klingt, heizen die Piraten-Rocker von Minute Eins an ein und treiben auch sich selbst mit tief grölenden Gitarren und melodiösem Cello immer weiter nach vorne.

Das Publikum hat richtig Bock, hakt sich an den Armen unter und schleudert umher. „Es ist cool, so stark gemischt zu sein und so soll es auch weiter bleiben“, sagt Angelina Ouchani und hält fest: „Das Rockbüro ist bunt!“