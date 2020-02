Am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, läuft in Herne übrigens auch noch das Menü-Karussell. Wer am Valentinsabend schon anderes im Sinn hat, der kann Karussell-Menüs noch bis zum 31. März genießen.

Dabei machen in Herne und Wanne-Eickel folgende Restaurants mit: das Café & Restaurant am Eickeler Park, die Elsässer Stube, das Forsthaus Gysenberg, die Gute Stube im Herner Parkhotel, das Restaurant Haus Galland und das Rosmarino.