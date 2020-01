Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Kunst in Herne

Neben den Ausstellungen wird auch das Kulturfestival im Schlosspark am 20. und 21. Juni wieder ein Podium für Herner Kunstschaffende schaffen.

Die Ateliernutzer der Künstlerzeche laden am 25. April zur „N8schicht“ ein. Am 25. Oktober öffnen sie ihre Ateliers zum Gucken und zu Gesprächen.

Nicht zuletzt wird die Kuboshow vom 2. bis 4. Oktober die Flottmann-Hallen wieder in eine Messehalle für aktuelle Kunst verwandeln.

Der zweite Teil der Vorschau kündigt an, was es in Sachen Kunst noch alles in Herne geben wird.