Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Infos zur Flottmann Kneipe

Flottmann Kneipe, Flottmannstraße 94, HER 3983005. Geöffnet di-sa, 18 bis 1 Uhr. Ab 2020: di-so, 18-1 Uhr.

Die bekannten Jahresend-Veranstaltungen mit den Go Music Allstars am 29. und 30. Dezember, auch bekannt als „The Day Before“ und „The Day before the Day before“ werden weitergeführt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf in der Kneipe, 22 Euro an der Abendkasse.

Heiligabend ist ab 22 Uhr geöffnet. Es gibt Jägermeister für einen Euro. Danach ist die Kneipe am 2. Weihnachtstag ab 18 Uhr wieder geöffnet, aber die Küche bleibt geschlossen.