Mehr Infos zum „Herbert“-Preis

Neben Gedichten und Fotografie gehört auch das Tanzen zu Rebecca Kresimons Hobbys. Zusammen mit ihrer besten Freundin hat sie damit 2016 am Herbert teilgenommen und den neunten Platz belegt.

Der Herner Jugendkulturpreis Herbert wird seit 2012 jährlich in den Flottmann-Hallen verliehen. Gewinnerin der Classic Jury war in diesem Jahr Wiktoria Bryll, die Jugendjury wählte Rebecca Kresimon. Der Publikumspreis ging an Noah Küster.

Die WAZ porträtiert in loser Reihenfolge fünf der jungen Talente.