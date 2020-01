Marien Hospital Herne fördert Laienreanimation

Das Marien Hospital Herne will die Laienreanimation fördern. Dazu hat die Kardiologie eine bislang bundesweit einmalige Studie begonnen.

Assistenzarzt Dr. Michael Brand befragte Menschen an unterschiedlichen öffentlichen Orten in Herne, was sie machen würden, wenn eine Person vor ihnen regungslos auf dem Boden liegen würde. Ergebnis: Nur 22 Prozent der Menschen haben zunächst das Bewusstsein und die Atmung richtig geprüft. Nur 17 Prozent führten eine korrekte Herzdruckmassage durch. Nur zehn Prozent haben den zur Verfügung stehenden Defibrillator eingesetzt.

Nach einer nur 90-sekündigen Aufklärung verbesserte sich das Wissen auffällig. Nun prüften 81 Prozent Bewusstsein und Atmung, 79 Prozent führten eine richtige Herzdruckmassage durch. 66 Prozent setzten den Defi ein, 92 Prozent von ihnen benutzte das Gerät korrekt.