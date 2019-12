Kleines Theater Herne: Reise zur Glitzerwelt der Travestie

Das Travestie-Cabaret „HairCut“ hat am Sonntag im Kleinen Theater seinen ersten Auftritt in Herne gefeiert. Das Programm „Ein Hauch von Hollywood“ beginnen Gina de l’Amore und Sally G. mit einer Gesangseinlage zum Thema Travestie und der Geschichte, wo alles begann. Nämlich in Sallys Friseursalon, wo sie angefangen haben zu spielen.

Die Beiden scherzen zum Beispiel von ihrer sommerlichen Reise nach „Hollywutz“, wie sie sagen, wo sie Stars wie „Lenny“ Di Caprio getroffen haben. Es gibt im Kleinen Theater aber auch aber auch echte Hollywood-Diven zu bewundern, zum Beispiel Marlene Dietrich in glänzendem Kleid und weißem Mantel, die singt: „Sag mir, wo die Blumen sind“.

Kunst der Travestie in Herne auf die Bühne bringen

„Travestie ist die Kunst der Unterhaltung“, erklärt Gina de l’Amore, alias Jens Berger, in der Pause. Die Kunst wolle man auf die Bühne bringen und die Menschen unterhalten. In den Showacts gebe es auch Botschaften: „Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben“, stimmt Gina de l’Amore an. Man wolle die Leute einfach an witzige gesellschaftliche Situationen erinnern, sie den Alltag vergessen machen, sagt de l’Amore. Und letztendlich hätten sie alles richtig gemacht, wenn das Publikum am Ende vergessen habe, dass auf der Bühne eigentlich zwei Männer stehen.

Der zweite Teil der Show beginnt dann schwungvoll mit „Servus, Gruezi und Hallo“, dargebracht in kurzen Trachtenkleidern, auch „Weißwurscht-Äquator-Outfit“ genannt. Auch das Publikum wird in den Auftritt miteinbezogen: Bei Sally G‘s, alias Willi Gosebrinks’, Auftritt in Netzstrümpfen und kurzem Kleid - aber mit einem „Fat Suit“ dicker gemacht - wird zum Beispiel ein Mann auf die Bühne geholt und Sally singt, während sie in Stripperinnen-Manier einen Fuß auf sein Bein stellt: „Das machen nur die Beine von Dolores!“.

Von Charleston bis zum Ketchup Song

Getanzt wird am Samstag auch: Mit Gina de l’Amore geht es von Charleston bis zum „Ketchup Song“. Zum Finale des Abends zieht sich Gina de l’Amore während sie singt die Schuhe aus, legt den Schmuck ab und schminkt sich ab. Am Ende steht der Mann Jens Berger auf der Bühne.