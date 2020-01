Herne. Wie die WAZ bereits berichtete, entsteht im Shamrockpark ein neues Journalistenzentrum. Nun hat es seinen Betrieb aufgenommen.

Journalistenzentrum in Herne hat seine Arbeit aufgenommen

Das Journalistenzentrum Herne im Shamrockpark hat vor wenigen Tagen seine Arbeit aufgenommen. Das Zentrum ist Teil des Journalisten-Campus, der auf dem Gelände der ehemaligen RAG-Zentrale in Herne entsteht. Die gemeinnützige „Neue Gesellschaft für publizistische Bildungsarbeit e.V.“ ist Trägerin des neuen Journalistenzentrums.

Künftig sollen mindestens 250 junge Journalistinnen und Journalisten pro Jahr die mehrwöchigen Ausbildungs-Seminare durchlaufen. „Wir sichern damit, dass der Medien-Nachwuchs in Deutschland auch im Westen weiterhin ein unabhängiges Ausbildungsangebot bekommt“, erklärt Professor Frank Überall, Vorsitzender des jüngst gegründeten Vereins. Das neue Institut schult außerdem Volontäre aus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Kommunen, Hochschulen und Ministerien.

Überzeugende Standortfaktoren haben den Ausschlag für Herne gegeben

Über die Ausbildung hinaus wird es in Herne Angebote zur Weiterbildung geben. „Die Medienbranche muss mit mehr Aus- und Weiterbildung auf den digitalen Wandel reagieren. Dieser fordert die Kolleginnen und Kollegen täglich heraus“, betont Überall. Das neue Journalistenzentrum steht in der Tradition der ersten Journalismus-Kurse der Bundesrepublik von Professor Emil Dovifat in Düsseldorf in den 1960er Jahren und des langjährigen Ausbildungszentrums Haus Busch in Hagen.

Überzeugende Standort-Faktoren haben den Ausschlag für Herne gegeben: 500 Quadratmeter Fläche, sechs Veranstaltungsräume und -säle, ein Coworking-Center für journalistischen Nachwuchs der Region. Das Campus-Gelände im Shamrockpark ist für den Seminarbetrieb ideal geeignet: Lernen mit Blick ins Grüne, Restaurant und Casino liegen direkt neben dem Seminartrakt. „Wir freuen uns, dass der Shamrockpark auch für die Macher des Journalistenzentrums attraktiv ist“, sagt Professor Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der Essener Fakt AG, Eigentümerin des Shamrockparks.

2021 ist der Campus in Herne fertig

Mitte 2021 wird auf dem Gelände ein großes Gästehaus mit klimaneutralem Energiekonzept fertig. Dann ist der Journalisten-Campus in Herne komplett: Lernen, tagen und wohnen im Shamrockpark. Bis dahin werden die Seminarteilnehmer in Hotels in nächster Nähe wohnen können. Auch aufgrund der zentralen Lage mitten im Ruhrgebiet und der großen verfügbaren Tagungsmöglichkeiten im Shamrockpark wird das Journalistenzentrum künftig Medien-Tagungen in Herne organisieren.