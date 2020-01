Infos zur Anmeldung

Eine Anmeldung für die neuen Kurse wird am Montag und Dienstag, 27. und 28. Januar, von 8 bis 17 Uhr, im Kulturzentrum Herne und im Haus am Grünen Ring in Wanne-Eickel entgegen genommen, danach zu den Geschäftszeiten mo-do, 8.30-12 Uhr und 13.30-15.30 Uhr, sowie fr, 8.30-12 Uhr.

Anmeldungen sind möglich: persönlich, per Mail an vhs@herne.de oder telefonisch (falls bereits Kurse an der VHS besucht wurden) unter 02323 16-1643, 16-3584 und 16-2920.

Das Semester geht vom 10. Februar bis zum 26. Juni.

Das Programmheft liegt am Samstag, 25. Januar, der WAZ in Herne bei. Im Internet ist es zu finden auf www.vhs-herne.de/.