Herne. Wie fühlt sich Hypnose an? Wer das erleben wollte, war im Kleinen Theater an der richtigen Adresse. Dort versetzte Aaron Besucher in Trance.

Hypnosekünstler Aaron versetzt Herner Publikum in Trance

Schon eigenartig, als Gast den Vollpreis für eine abendfüllende Show zu zahlen, nur um dann auf der Bühne ein Nickerchen zu halten. Was nach einem guten Deal für Hypnosekünstler Andreas Ahnfeldt alias Aaron klingt, begeisterte am Sonntag nicht bloß die freiwilligen Schlafmützen im Scheinwerferlicht des Kleinen Theaters an der Neustraße.

Doch mit Schlaf habe eine Hypnose reichlich wenig zu tun, erklärt der Vollprofi in schwarzer Weste und Lackschuhen zu Beginn seinem Publikum, das er mit kleinen Psychotricks auf die folgenden zwei Stunden vorbereitet. Niemand solle vorgeführt werden und ohnehin klappe das Ganze nur dann, wenn sich der Einzelne voll auf die Hypnose einlasse, erklärt Aaron mit ruhiger Stimme.

Entspannung setzt nach wenigen Minuten ein

Immer wieder faszinierend: Hypnotiseur Aaron. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die im Halbkreis aufgestellten 14 Stühle hinter ihm sind schnell besetzt und es ist dem einen oder anderen eine gewisse Nervosität anzusehen, die aber so gut es eben geht überspielt wird. Fünf Minuten Ruhe, Füße zusammen und die Hände in den Schoß gelegt: Mehr braucht es nicht, um mit etwas Entspannungsmusik die Freiwilligen in einen Zustand der Entspannung zu versetzen.

Und so dauert es nicht lange, bis im Kleinen Theater der erste Gast mitten auf der Bühne liegt, regungslos und in Trance versetzt, und auch die weiteren Gäste, einer nach dem anderen, in ihrem Stuhl einsacken. Dafür genügen Aaron ein paar scheinbar belanglose Fragen, die er mit festen Augenkontakt jedem einzelnen stellt, ehe ein beherzter Ruck am Arm die Augen der Damen und Herren zufallen lässt. „Es kommt kein Punkt, an dem man sicher ist, sich in Hypnose zu befinden“, bereitet er seine Assistenten auf das vor, was sie in den nächsten Minuten erleben sollen. Denn das alles bekämen sie mit, auch wenn es nicht den Anschein habe, so der Hypnotiseur.

Mit einem Fingerschnippen zurück ins Leben

Als sei das allein nicht schon faszinierend genug, glaubt der ein oder andere bald, sich inmitten einer Manege als großer Jongleur zu befinden und fuchtelt wild mit den Armen umher. Das Publikum ist begeistert und mag es gar nicht recht glauben, was es da sieht. Doch nicht jeder auf der Bühne kann sich voll auf seine Hypnose einlassen und so lugt immer mal jemand zwischen seinen Augenlidern hervor. Anders ergeht es der schüchternen Klaudia, die plötzlich fest davon überzeugt ist Waltraud zu heißen und dies mit viel Elan kundtut. Ein Fingerschnippen später sind wieder alle bei vollem Bewusstsein - und um eine außergewöhnliche Erfahrung reicher.