In die Diskussion um die Wieder-Öffnung der Hordeler Straße Richtung Eickel ist Bewegung. Doch eine kurzfristige Öffnung wird es nicht geben.

Auf Herner Seite ist man nur in der Zuschauerrolle, dennoch wird man gerade in Eickel die Diskussion um eine mögliche Wieder-Öffnung aufmerksam verfolgen. Diese war am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte in Bochum erneut aufgeflammt.