Herner wird beim dritten Einbruchsversuch festgenommen

Herne. Drei Einbrüche in einer Nacht sind womöglich einem Herner (37) zuzuordnen. Beim dritten Versuch wurde der polizeibekannte Mann festgenommen.

Gleich drei Einbrüche in Wanne-Eickel sind womöglich einem Herner (37) zuzuordnen. Am Mittwoch, 18. März, sind Polizisten gegen 3.45 Uhr zu einem Haus an der Claudiusstraße gefahren. Dort hatte ein Mann erfolglos versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln.

Die lauten Geräusche veranlassten einen Bewohner, den Notruf der Polizei zu wählen. Im Hinterhof stießen die Polizisten auch auf eine aufgebrochene Zugangstür zu den Kellerräumen - der Einbrecher war aber schon weg. Laut Polizei ging noch während des Einsatzes gegen 4 Uhr der 2. Notruf auf der Leitstelle ein.

Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht

Tatort 2: ein Kiosk an der Freisenstraße. Das Pech des Ganoven - der Inhaber erwischte ihn, als der Mann die Kiosktür aufbrechen wollte, teilt die Polizei mit. Der 37-Jährige ergriff die Flucht über den Hinterhof. Die Beamten umstellten die Örtlichkeit. Um sich einen Überblick zu verschaffen, kletterten die Polizisten auf eine Garage.

Kurze Zeit später "klingelte es" aus einem kleinen Häuschen in einem nahe gelegenen Garten an der Stöckstraße. Laut Polizei hatte sich der Ganove hier gewaltsam Zutritt in einen Kellerraum verschafft. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und für weitere Ermittlungen zur Wache gebracht. Die Beute - keine. Die Ermittlungen im Herner Regionalkommissariat dauern an.