Immer in Bewegung: Sport und Gesundheit waren im vergangenen Halbjahr die Renner bei der Herner VHS. Was die Kursteilnehmer 2020 erwartet.

Herner Volkshochschule stellt ihr neues Semesterprogramm vor

Die Herner Volkshochschule erfreut sich einer treuen Anhängerschaft. Fast 9000 Anmeldungen verzeichnete die VHS im vergangenen Semester, das mit 23.000 Unterrichtsstunden abschloss. „Damit sind wir sehr zufrieden“, kommentierte Elisabeth Schlüter als stellvertretende Leiterin am Donnerstag die Zahlen. Dass sich auch jedes Mal zehn bis 15 Prozent Interessierte zum allerersten Mal anmelden, freut sie besonders. Für neue wie alte VHS-Besucher hier ein paar Highlights aus dem Semesterprogramm für das erste Halbjahr 2020. Es stehen 650 Veranstaltungen zur Auswahl.

Gesundheit & Bewegung

„Gesundheit und Bewegung“ ist der Programmbereich, der in Herne ganz oben in der Beliebtheitsskala steht. Es gibt allein 35 Yoga-Kurse aller Art. Ganz neu entdeckt hat Programmbereichsleiterin Inga Mühlenbrock eine Waldpädagogin, die dazu einlädt, Energie aus der Natur zu schöpfen. „Waldbaden“ nennt sich das aus Japan stammende Angebot, es führt sonntags nachmittags hinaus in den Gysenbergpark. Eine Infoveranstaltung geht dem Kurs voraus.

Die guten Erfahrungen mit den Zumba-Kursen für Erwachsene haben die VHS dazu bewogen, jetzt auch Kurse für Kinder einzurichten. „Zumba-Kids“ gibt es für kleinere und größere Kinder. Autogenes Training ist ebenfalls ein Klassiker. Neu ist ein Kurs speziell für Berufstätige am Dienstagabend. An den Mittelalter-Hype knüpft das „Historische Fechten“ an. Wer beim Schnupperkurs Feuer fängt, kann ab April mit dem langen Schwert trainieren.

Gesundheitskurse sind übrigens auch als Bildungsurlaub buchbar. besonders das Thema „Stress“ spielt hier eine Rolle. Weiterführen will die Volkshochschule auch die Kurse „Letzte Hilfe“ in Kooperation mit dem Palliativ-Netzwerk. Sie vermitteln ein Bewusstsein für den Umgang mit Sterbenden.

Kochen

58 Kochkurse entführen die Teilnehmenden in die weite Welt des Genusses, die sich von Holland bis nach Griechenland erstreckt, ohne Indien, Syrien oder China auszulassen. Neu: Menschen mit Spaß am Wettbewerb kochen erstmals „aus der Box“: Mehrere Kochgruppen bekommen je eine Box mit Zutaten aus der mediterranen Küche, aus denen es etwas zu zaubern gilt. Apropos mediterran: Bärbel Maria Laftsidis-Krüger, die Leiterin des Wettkochens, bringt in einem weiteren Kurs Eltern und Kinder zum griechisch Kochen am Herd zusammen.

An vorhandenen Zutaten orientieren sich auch weitere drei Kochkurse: „Was koche ich, wenn Paprika im Angebot sind?“ lautet die Leitfrage, wahlweise können es auch Zucchini oder Äpfel sein, um die herum an jeweils einem Abend Gerichte kreiert werden. Im Aufwind ist auch die vegetarische Küche in inzwischen zehn Varianten von fleischlosen Kohlrouladen bis zu Köstlichem aus 1001 Nacht.

Gesellschaft & Politik

Aus der Sparte „Gesellschaft und Politik“ empfiehlt Programmbereichsleiter Sven Becker zwei Vorträge, die sich mit rechtsextremen Tendenzen beschäftigen: „Extrem rechts im Gewand ,besorgter Bürger’“ heißt der eine, der sich mit Bürgerwehren auseinandersetzt. Ein zweiter (bebilderter) Vortrag fragt danach, welche Mechanismen dem Faschismus und dem Populismus den Boden bereiten. Unter dem Oberbegriff „Smart Democracy“ laden zwei Online-Kurse zu Zukunftsfragen dazu ein, sich von zu Hause live zuzuschalten. Es muss dazu ein Zugangscode beantragt werden.

Die „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ greift eine weitere Reihe auf - global wie lokal in Zusammenarbeit mit dem BUND. Dabei geht es u.a. um Blühwiesen und Tiere in der Stadt.

Philosophie läuft in Herne gut, hat die VHS festgestellt. Dieses Mal stehen die Vorsokratiker und Sokrates im Mittelpunkt zweier Vorträge.

Das Semester geht vom 10. Februar bis zum 26. Juni.

Digitale Medien

Für die Computerkurse hat Sven Becker jetzt „Kompetenzstufen“ entwickelt, vergleichbar mit denen in den Sprachkursen. So sollen die Nutzer leichter passende Kurse finden. „Ran an die Maus mit Windows“ etwa eignet sich für Anfänger, für den Einstieg ins Programmieren per „Python“ ist Kompetenzstufe 5 angesetzt.

Fremdsprachen

Bei den Fremdsprachen gibt es kaum etwas, was es nicht gibt - neuerdings auch Slowenisch. Japanisch wird allein in acht Kursen vermittelt. Wer sich für einen Urlaub fit machen will, kann die Landessprache, etwa Spanisch, auch im kompakten Wochenend-Kurs oder im Bildungsurlaub lernen. Wer sein Englisch beim Spazierengehen im Gysenberg verbessern will, dem sei „Walking by Talking“ empfohlen.

Kulturelle Bildung

Gern genommen sind auch die Kurse aus dem Bereich Kunst und Kultur, Vorträge wie Kreativkurse vom Blumen-Aquarellieren bis zum Filzen. Neu ist „Urban Sketching“, die Kunst des schnellen Skizzierens, es wird gezeichnet und fotografiert, und auch die Schneider-Kurse sind immer schnell belegt.