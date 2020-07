Herner Studentin sagt mit Ebru-Stoffmasken „Dankeschön“

Zahnärztin Elif (30) mit einer Stoff-Maske von Ebru Yalcinkaya. Das Foto ist eines der Bilder, die die Masterstudentin am Samstag im Rahmen einer Installation zum Thema Masken am Europaplatz zeigt.

Herne. Ebru Yalcinkaya (25) zeigt auf dem Herner Europaplatz eine Installation. Die Studentin hat Menschen mit von ihr gestalteten Masken fotografiert.

Was Ärztinnen und Lehrer, Verkäuferinnen und Postboten in Coronazeiten leisten, hat besonders in den ersten Wochen der Pandemie viel Wertschätzung erfahren. Auch Ebru Yalcinkaya möchte „Danke“ sagen und „ein Zeichen der Solidarität“ senden.

Die 25-jährige Hernerin und angehende Lehrerin studiert in Dortmund Englisch und Textiles Gestalten. Für ihre Masterarbeit am Seminar für „Kulturanthropologie des Textilen“ an der TU hat sie sich das Thema Masken ausgesucht: Ihre Fotos von Menschen mit Mund-Nasen-Schutz sind - an einen Baum gebunden - am Samstag, 18. Juli, auf dem Europaplatz zu sehen.

Ebru Yalcinkaya bei einem Besuch in der WAZ-Redaktion Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Zwei mal 19 Masken gestaltet und fotografiert

In ihrer Installation führt Ebru Yalcinkaya verschiedene Aspekte des Themas zueinander, beginnend mit dem Baum als Symbol für das Leben. In Anlehnung an „Covid-19“ hat sie 19 Frauen und Männer aus „systemrelevanten“ Berufen fotografiert, von der Supermarktverkäuferin bis zur Zahnärztin, außerdem 19 Menschen, jüngere wie ältere, aus Risikogruppen.

Sie alle tragen Masken, deren Stoff die Studentin in einer besonderen Technik gestaltet hat, der in der Türkei bekannten Marmoriertechnik Ebru. Früher sei marmoriertes Papier unter anderem beim Buchbinden eingesetzt worden. Dass sie selbst Ebru mit Vornamen heißt, habe den Bezug geschaffen. Während üblicherweise die fließenden Muster in einer Schale mit Marmoriergrund und natürlichen Pigmenten auf Papier aufgebracht werden, hat die Studentin für ihre Arbeit mit Stoff experimentiert. Die dabei entstandenen Unikate durften die Fotografierten nach dem Shooting behalten.

Zur Person Ebru Yalcinkaya ist vor 25 Jahren in Herne geboren und hier aufgewachsen. 2014 hat sie ihr Abitur am Haranni-Gymnasium abgelegt. Am Samstag, 18. Juli, zeigt sie ihre Installation mit Fotos und Stoffmasken zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Europaplatz in Herne-Mitte und steht für Gespräche zur Verfügung.

Gesucht und gefunden hat sie die Protagonisten in Herne und Umgebung. Manche seien sehr offen gewesen, andere eher vorsichtig, was den Datenschutz betraf. Auch durfte sie nicht alle Abgebildeten in ihrem Arbeitsumfeld zeigen. Mit der Genehmigung der Aktion gab es ebenfalls Schwierigkeiten. „Ursprünglich war die Installation in mehreren Städten geplant“, sagt die Studentin. Doch nur Herne habe ihr eine Sondernutzungserlaubnis erteilt.

Box lehnt sich an Wunschbäume an

Mit einer „Sag-Danke-Box“ können sich übrigens auch die mit einem Absperrband auf Distanz gehaltenen Betrachter der Installation bei den Abgebildeten bedanken. Auch diese Geste habe ihre Wurzeln in der türkischen Kultur, erklärt Ebru Yalcinkaya: „Bei uns gibt es Wunschbäume.“ An diese würden auf Papier geschriebene Wünsche, in Stoff eingewickelt, angeknotet. Auf dem Europaplatz werden sie in einen Kasten geworfen.

Wenn dann am Samstagabend die Installation wieder abgebaut wird, ist für Ebru Yalcinkaya das Projekt noch nicht beendet. Neben dem gestalterischen Teil muss sie für den Master eine theoretische Arbeit abgeben. Dafür hat sie eine Online-Umfrage gestartet, um herauszufinden, ob die Maskenknappheit zu unkonventionellen Ideen inspiriert hat. Angesichts der Vielzahl der Formen vom Schlauchschal bis zum Kaffeefilter sieht sie das bestätigt: „Die Befragten haben kreative Lösungen gefunden.“