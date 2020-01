Alben und Dokumente des aufgelösten Kirchenchores der katholischen Kirchengemeinde Sankt Franziskus in Holsterhausen sind künftig im Stadtarchiv einzusehen. Im Bild v.l. Martina Koch, Frank Sichau, Jürgen Hagen, Dieter Gottschling und Günter Varney.

Herne. Wenn sich Chöre auflösen oder ihr Archiv abgeben möchten, sind Fotos und Dokumente im Herner Stadtarchiv gut aufgehoben.

Herner Stadtarchiv freut sich über Dokumente zweier Chöre

Alben und Dokumente des aufgelösten Kirchenchores der katholischen Kirchengemeinde Sankt Franziskus in Holsterhausen sind künftig im Stadtarchiv einzusehen.

Nachlass stammt von der Sängerfamilie Volmer

Alben und Dokumente des Pfarr-Cäcilien-Chors Sankt Franziskus sind gerettet. Foto: Gerd Biedermann

Der stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel, Günter Varney, hatte aus dem Nachlass der Sängerfamilie Volmer zahlreiche Bilderalben und wertvolle Dokumente überreicht bekommen. Nach intensiver Sichtung übergab die Heimatgesellschaft nun das umfangreiche Bildmaterial und die zahlreichen Dokumente dem Stadtarchiv zur weiteren Auswertung und Verwendung.

Archivleiter Jürgen Hagen, seine Stellvertreterin Martina Koch, sowie Frank Sichau und Dieter Gottschling als Vertreter der Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel zeigten sich begeistert von Umfang und Qualität des überreichten Nachlasses. Er wird nun von Alina Gränitz vom Stadtarchiv Herne fachgerecht erschlossen, in die Bestände des Archivs aufgenommen und interessierten Menschen verfügbar gemacht.

Auch der Frauenchor Wanne-Eickel übergab Material

Sie übergaben ihre Dokumente des Frauenchors Wanne-Eickel an Jürgen Hagen: Helga Klonki (li.) und Christel Dorobeck. Foto: OH

Vor einer Weile hatte sich auch der Frauenchor Wanne-Eickel 1952 an das Stadtarchiv gewandt. Die stellvertretende Vorsitzende Helga Klonki und die Kassiererin Christel Dorobeck hatten das gesammelte Archiv des Chores an Jürgen Hagen übergeben. Das Stadtarchiv übernimmt die Sichtung der Unterlagen und die Einsortierung in den Bestand.

Beide waren von den großen Archivräumen und -beständen begeistert. Kassiererin Christel Dorobeck: „Ich habe mich immer gefragt, was mit den Unterlagen geschieht, wenn ich mal nicht mehr da bin. Jetzt weiß ich, dass sie in sicherer Verwahrung sind und dass die Geschichte des Frauenchors Wanne-Eickel 1953 für die Zukunft gesichert ist.“

Gleichzeitig wurden die Unterlagen in ein digitales Archiv übernommen. Die Geschichte des Chores ist im Internet auf den Seiten des Herne-Wiki’s (wiki.HV-Her-Wan.de) veröffentlicht, zu finden unter dem Suchbegriff „Frauenchor Wanne-Eickel“.