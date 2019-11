Herne. Die Sparkasse Herner Sparkasse und der verein „Herne hilft“ stellen wieder „Wunsch-Weihnachtsbäume“ auf. Wer will, kann einen Wunsch erfüllen.

Herner Sparkasse hängt Kinderwünsche in den Weihnachtsbaum

Mit der Aktion „Wunsch-Weihnachtsbäume“ wollen die Herner Sparkasse und der Verein „Herne hilft“ zum neunten Mal Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützen. Die Aktion startet am Montag, 25. November. Kinde sollen mit einem Weihnachtsgeschenk im Wert von bis zu 25 Euro beschenkt werden.

Bäume in der Hauptstelle und den Filialen

Wunsch-Weihnachtsbaum in der Hauptstelle der Herner Sparkasse. Foto: Herner Sparkasse

An ihren Standorten in der Hauptstelle, der Niederlassung Wanne und in den Geschäftsstellen Eickel, Sodingen, Röhlinghausen und City stellt die Sparkasse in der Vorweihnachtszeit jeweils einen Wunsch-Weihnachtsbaum auf. Bürgerinnen und Bürger, die einem bedürftigen Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen möchten, können dort eine „Wunschtüte“vom Baum pflücken. Diese beinhaltet den Vornamen, das Alter und den Weihnachtswunsch eines Kindes. Ein vorgedruckter Spendenbeleg ist ebenfalls beigefügt, mit dem der Wunsch in bar oder als Überweisung erfüllt werden kann.

Für das Gelingen dieser Aktion haben Herner Wohlfahrtsverbände im Vorfeld Weihnachtswünsche von über 500 hilfsbedürftigen Kindern in Erfahrung gebracht und der Herner Sparkasse übermittelt - so viele Kinderwünsche wie nie zuvor in der Geschichte des Wunsch-Weihnachtsbaums, den die Sparkasse und Herne hilft im Jahr 2011 ins Leben gerufen haben.

Aktion läuft bis zum 13. Dezember

Die Weihnachtsgeschenke werden von „Herne hilft“ und der Herner Sparkasse erworben und an die beteiligten Institutionen weitergeleitet. Diese übergeben die Geschenke den Eltern der bedürftigen Kinder, die sich an Heiligabend dann über ihr persönliches Weihnachtsgeschenk freuen können.

Bis Freitag, 13. Dezember, kann jeder und jede Interessierte auf diese Weise mit seiner Spende einem Kind aus Herne oder Wanne-Eickel einen Weihnachtswunsch erfüllen.