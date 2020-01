Herner Schollbrockhaus und BI gestalten „Gans im Glück“

Die Bürgerinitiative Wasservögel und der Kunstverein Schollbrockhaus feiern zusammen die Rettung der Gans. Unter dem Titel „Gans im Glück“ wird am Sonntag, 2. Februar, im Schollbrockhaus eine Ausstellung mit Fotos und Malerei zum Thema eröffnet, dazu gibt es Infos zur Stadtnatur. Eine Woche später geht die Gänse-Schau mit einem Konzert zu Ende.

BI: „Wir wollen zeigen, dass Gänse tolle Tiere sind“

Zur Erinnerung: Im vergangenen September hatte sich in Herne die BI Wasservögel gegründet, als die Stadt einen Abschuss von Gänsen in Herner Parks erwogen hatte, weil die Tiere das öffentliche Grün verschmutzten. Im Dezember stand dann fest: Es wird keine Bejagung geben. Die Stadt versucht auf andere Weise der Verschmutzung Herr zu werden. Die BI hat in der Vergangenheit mehrfach Reinigungsaktionen gestartet.

„Unser Ansinnen ist, zu zeigen, dass Gänse tolle Tiere sind“, sagt Britta Müller von der Herner Bürgerinitiative Wasservögel zur Idee der Ausstellung. Gänse gehörten zur Stadtnatur. „Es gibt kaum einen Vogel, den man von so nah beobachten kann“, sagt Müller, zugleich Mitglied der Interessengemeinschaft Kanadagänse und Hobby-Fotografin. Eine Auswahl ihrer Fotos aus Herne und anderen Städten sind vom 2. bis 9. Februar im Schollbrockhaus zu sehen.

Lokales „Vergrämen“ statt abschießen Statt auf Abschuss setzt die Stadt Herne jetzt auf andere Maßnahmen, um die Gänsepopulation einzudämmen. So sollen punktuell Langgraswiesen entwickelt und Eier ausgetauscht werden. Die Biologische Station Östliches Ruhrgebiet soll die Entwicklung begleiten.

Schollbrockhaus-Künstler sind dem Tierschutz verbunden

Beim Kunstverein Schollbrockhaus stieß die Ausstellungsidee auf offene Ohren. „Viele unserer Mitglieder malen Tierporträts“, erklärt der Vorsitzende Thomas Isenburg. Einige engagierten sich im Tierschutz und spendeten die Erlöse ihrer Bilder für diesen Zweck. Das Thema „Gänse“ sei ein aktuelles Thema in der Lebenswelt der Galerie und des Parks. „Ich finde die Verbindung mit dem Thema Kunst daher gelungen.“ Persönlich gehe er oft mit seinem Hund im Park spazieren und beobachte die Gänse, sagt Isenburg: „Dabei kann man sich sicher auch mit den Arbeiten von Conrad Lorentz beschäftigen.“ Vom Schollbrockhausverein sind in der Ausstellung unter anderem Sylvia Schmidt, Elli Kleinmann, Doris Vierkötter-Schuff und Petra Stephens vertreten.

Folk-Musiker Paddy Schmidt gibt zur Finissage ein Konzert im Herner Schollbrockhaus. Foto: OH

Programm an zwei Sonntagen

Zum Programm am Eröffnungstag, 2. Februar: Zur Vernissage am Karl-Brandt-Weg um 11 Uhr gibt es eine Mal-Aktion für Kinder, um 13 Uhr folgt eine Gänseführung durch den Park. Für Sonntag, 9. Februar, hat BI-Mitglied Horst-Dieter Jebram, bekannt als „Sonne“-Wirt und „Folk im Schloss“-Veranstalter, seine Kontakte spielen lassen und den Sänger, Gitarristen und Mundharmonikaspieler Paddy Schmidt, Frontmann der Irish-Folk-Band Paddy goes to Holyhead, engagiert. Er gibt um 12 Uhr ein Konzert. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an „The Trustee for NSW Rural Fire Service & Brigades Donations Fund“, eine gemeinnützigen Organisation, die sich um die Opfer der Buschbrände in Australien kümmert.

Zum Abschluss gibt es dann noch eine Mal-Aktion (13 Uhr) und eine Gänseführung (14 Uhr).