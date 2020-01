Herner Musikschüler sind erfolgreich bei „Jugend musiziert“

24 Kinder und Jugendliche aus Herne haben am vergangenen Wochenende am 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen, davon 20 Schüler der Städtischen Musikschule. Der Regionalwettbewerb für die Region Herne / Bochum fand in den Räumen der Herner Musikschule statt. Anmeldungen wurden für die Solo- und Gruppenwertungen in den Kategorien Klavier-Solo, Harfe-Solo, Sologesang, Streicher-Ensemble und Akkordeon-Kammermusik angenommen.

20 erste Preise für die Herner

Für die Herner Schüler gab es folgende Ergebnisse bei „Jugend musiziert“: 20 Mal wurden erste Preise erzielt, davon sechs erste Preise mit der erforderlichen Punktzahl für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Essen (20. bis 24. März 2020). Dieses erreichten Vincent Heeren (Klavier Solo), Madeleine Sonntag (Harfe Solo), Bengisu Koyuncu und Louisa Harouchi (beide Streicher-Ensemble Violine), Munis Lutz Herrmann (Akkordeon-Kammermusik) und Felix Genske (Akkordeon-Kammermusik, Gitarre).

Drei weitere Teilnehmer haben zwar auch die erforderliche Punktzahl, sind aber zu jung für eine Weiterleitung. Des Weiteren gab es drei zweite Preise und einen dritten Preis

Der Wettbewerb wird von den Sparkassen Herne und Bochum gefördert. Das Preisträgerkonzert der Herner Teilnehmer mit der Verleihung der Urkunden findet am Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr in der Hauptstelle der Herner Sparkasse, Berliner Platz 1, statt.