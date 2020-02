Herner Literaturhaus lädt ein zur Reise in die 20er-Jahre

„Rosen auf den Weg gestreut“ nennt der Kunstreisende und Rezitator Ulrich Forster seine musikalische Lesung, in der er zusammen mit Cellist Jacques Neureuter und Thomas Lachmann am Flügel am Freitagabend das Publikum im nahezu ausverkauften Literaturhaus mitnahm auf eine Reise durch die Kunstwelt der „Goldenen 20er Jahre“.

Seine Zitate sind ebenso pointiert wie die Zeitanalyse, die durch die Auswahl seiner Texte, Lieder und Bilder erkennbar wird: Ulrich Forster zeichnet in seiner musikalischen Lesung ein treffendes, aber auch stimmungsvolles Porträt der künstlerischen Strömungen der „Goldenen 20er“, in denen viele zeitkritische Bezüge zur Politik der Weimarer Republik sichtbar werden.

„Dreigroschenoper“ spiegelt den Geist der Zeit

Wie kaum ein anderes Werk spiegelt Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ den Geist dieser Zeit. „Brecht wollte hier mit schwärzester Sozialkritik dem Publikum einen Spiegel vorhalten – und das Publikum blickte in den Spiegel und gefiel sich offenbar sehr darin“, so bringt Ulrich Forster ein Paradox der Theatergeschichte jener Zeit auf den Punkt. Glanz und Elend geben sich in seinen in fesselndem Sprechgesang vorgetragenen Balladen die Hand, Fiktion und Realität durchdringen sich. Weitere wichtige Zeitzeugen sind Kurt Tucholsky und Vicki Baum; die Schrecken des Krieges, dessen Brandmale in die 20er Jahre hineinwirken, leben in Bildern von Otto Dix wieder auf, die sowohl Schrecken als auch eine morbide Faszination ausstrahlen.

Die andere Seite des musikalischen Zeitgeistes kommt im Literaturhaus in der Cellosonate op.25 Nr.3 von Paul Hindemith zum Ausdruck. Jacques Neureuters Interpretation hebt den fragmentarisch-zerrissenen Charakter des Werkes, das in seiner freien Atonalität die Suche nach dem Neuen aus den Trümmern versinnbildlicht, sehr sensibel hervor.