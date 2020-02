Herner Kunstfreunde gehen zum zweiten Mal auf Spurensuche

Lokales Mehr Infos zu „Spuren 2“

Die Spurensuche per Bus-Shuttle startet am Samstag, 15. Februar, pünktlich um 15 Uhr an den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5.

Vier Busse fahren zu den einzelnen Ausstellungsorten. Noch sind Plätze frei (ohne Anmeldung).

Die Eröffnung beginnt dann um 17.30 Uhr in den Flottmann-Hallen mit der Begrüßung durch den ersten Bürgermeister der Stadt Herne, Erich Leichner.

Die Ausstellung „Spuren 2“ ist bis zum 19. April zu sehen.