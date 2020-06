Herner Kultur-Open-Air zwischen Tanz und Pandemie-Show

Tanz auf der Open-Air-Bühne: Up to Dance lädt am Samstag ein zu einem Streifzug durch die Tanzstile ein.

Herne. Songs zur Gitarre und Pandemie-Comedy, Tanz und Artistik sind am vierten Kulturwochenende auf der Herner Flottmann-Bühne draußen zu erleben.

Das Open-Air-Programm hinter den Flottmann-Hallen geht weiter. Ursprünglich für vier Wochenenden geplant, setzen die städtischen Veranstalter nach neuestem Stand die Kultur-Acts unter freiem Himmel bis Samstag, 11. Juli, fort, allerdings ab der nächsten Woche dann nur noch freitags und samstags. An diesem Wochenende, vom 11. bis 14. Juni, gibt es aber noch einmal das bewährte Vierer-Paket.

Der Singer-Songwriter Edy Edwards tritt am Donnerstag auf. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Edy Edwards eröffnet das Wochenende

Los geht es am Donnerstag (Fronleichnam) mit dem Singer-Songwriter Edy Edwards. Seine Wurzeln liegen im Rock und Blues. John Lee Hooker, die Rolling Stones und Led Zeppelin haben Edy Edwards geprägt, dazu kamen Einflüsse aus Pop bis zu elektronischer Musik. Die deutschen Texte seien „mal blumenreich und bitter, dann wieder frech und geradeaus, aber immer mitten aus dem Leben“, kündigen die Veranstalter den Ruhrgebiets-Musiker an, der seit Frühjahr 2016 auf „Immer Unterwegs Tour“ ist. Edy Edwars tritt am Donnerstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr beim Kultur-Open-Air auf. Eintritt 14 Euro.

Zutritt nur mit Tickets Zugang zu den Veranstaltungen nur mit Tickets - es gibt keine Abendkasse. Karten gibt es bei Stadtmarketing und online über www.proticket.de. Die Veranstaltungen hinter den Flottmann-Hallen (Straße des Bohrhammers 4) werden ohne Pause durchgeführt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Frischluft-Comedy als Pandemie-Show

Der Samstag, 12. Juni, gehört der Frischluft-Comedy - in der zweiten Ausgabe mit aktuellem Bezug. Die illustren Gäste sind dieses Mal die Hygiene- und Desinfektionsfachkraft Waltraud „Walli“ Ehlert alias Esther Münch, der Hobbit-Hobbyvirologe Hennes Bender sowie als Gastgeber des Abends der bekannte einarmige Herner Verschwörungspraktiker Martin Fromme. Zu erleben sind laut Ankündigung „klinisch-komische Studien am eigenen Leib und unterhaltsame Geschichten aus dem Lockdown-Alltag“. Gemeinsam führen die drei „auf dem abgesperrten und hochgesicherten Flottmann-Gelände, dem Los Alamos Hernes, an bis zu 100 Besuchern klinisch-komische Studien durch und verkaufen die ungesicherten Ergebnisse anschließend gewinnbringend an die Pharmaschinken-Industrie“.

Comedian Martin Fromme berichtet vom Beinahe-Biss einer bösen Winkekatze. Foto: Olli Haas

Der Herner Comedian Martin Fromme etwa berichtet von seinem Besuch auf dem Tiermarkt in Wuhan, wo er fast von einer chinesischen Winkekatze gebissen wurde. Und lüftet das Geheimnis, wie er es schaffte, einen gewissen Donald T. zu überreden, sich Contergan gegen das Covid19-Virus zu spritzen. „Die ultimative Pandemie-Show“ beginnt um 19.30 Uhr, Eintritt 14 Euro.

Tanz trotz(t) Corona

Mit dem alles beherrschenden Thema geht es auch am Samstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, weiter: „Tanz trotz(t) Corona“ heißt die Tanzshow von „Up to Dance“. Das Tanznetzwerk, das bei Flottmann schon etliche Festivals veranstaltet hat, präsentiert ein buntes Tanzprogramm quer durch die Stile - von indischem und orientalischem Tanz über Modern Dance und Contemporary bis hin zu Licht-Performances. Versprochen wird „ein Kaleidoskop an Choreographien mit farbenprächtigen Kostümen“. Die Tickets kosten 10 Euro.

An jüngere Besucherinnen und Besucher wendet sich dann wieder das Sonntagsprogramm, das unter dem Motto „Ab ins Freibad“ der Phantasie auf die Reise schickt. Zu erleben sind die verrücktesten Dinge, wie fliegende Schuhe, kreisende Hula Hoop-Reifen und athletische Bademeister. Akteure an diesem „tänzerischen, musikalischen und artistischen Nachmittag“ sind die Tanzcompagnie Ensample und der Circus Schnick-Schnack, beide aus Herne. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass um 15 Uhr. Karten für das Familienprogramm ohne Altersbeschränkungen kosten 5 Euro.