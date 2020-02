„Herne blüht auf!“: Davon ist Holger Wennrich fest überzeugt, jedenfalls wenn alle mitmachen. Deshalb hat der Stadtmarketing-Chef zusammen mit dem Herner Reifenhändler Christian Stiebling, Mitglied im Marketingrat von Stadtmarketing, schon vor Monaten 5000 Tütchen mit Samen für jeweils einen Quadratmeter Wildblumen füllen lassen. Sie werden ab sofort an ausgesuchten Stellen kostenlos an Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. Ab März können sie sie einsäen.

Tütchen enthalten die Originalmischung

Die Herner kennen die Mischung aus dem Stadtbild: Bereits im letzten Sommer wuchsen - ausgesät von der Stadt - vielerorts so genannte Blühstreifen. Die Originalmischung mit Sonnenblume und Flockenblume, Kosmee, Schafgarbe, Margerite und andere Sommerblumen findet sich nun in den kleinen grünen Tüten für den „Schmetterlings- und Wildblumensaum“ wieder. Es handele sich um eine heimische Mischung, betonen Wennrich und Stiebling, damit fühlten sich die Bienen besonders wohl. Denn natürlich dienen die bunten Wiesen auch dem Artenschutz, neben Bienen werden Falter und Schmetterlinge angelockt.

Stadtmarketing-Chef Holger Wennrich und Christian Stiebling (v.l.) säen die ersten Samen vor Reifen Stiebling aus. Foto: SMH

Ob im Vorgarten, auf dem Firmengrundstück oder im Garten hinter dem Haus: Wo die Bürger ihre Wildblumensamen ausstreuen, bleibt ihnen überlassen. Ein grünen Daumen brauchen sie dafür nicht: „Aufbringen, andrücken, wässern“, bringt es Alexander Christian von Stadtmarketing auf den Punkt. Bis zur Keimung dauere es dann ungefähr vier bis fünf Wochen. Auch im Balkonkübel sollen die Wildblumen übrigens gedeihen. Die Mischung ist übrigens mehrjährig. Auch wenn die Fläche gemäht wird, wachsen Blumen und Gräser nach.

Bis zu zwei Tüten werden pro Person abgegeben

Projektpartner sind die Biologische Station, der Naturschutzbund Nabu und die Stadt Herne. Der Nabu will eine Fotodokumentation erstellen, mit Fotos privat angelegter Wiesen.

Bis zu zwei Tütchen pro Person können an folgenden Stellen abgeholt werden: Ticketshop Stadtmarketing Herne an der Kirchhofstraße 5, Bürgerlokal Wanne an der Hauptstraße 241, an der Pforte des Herner Rathauses und bei Reifen Stiebling an der Jean-Vogel-Straße 10-12. Dazu gibt es einen Flyer. Mehr auf www.herne.de/herne-blueht-auf.