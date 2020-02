Die Herner Grünen haben Pascal Krüger zum Oberbürgermeister-Kandidaten gekürt. Seine Hauptanliegen: Klimaschutz, Bildung und Soziales.

Herner Grüne küren Pascal Krüger offiziell zum OB-Kandidaten

Die Herner Grünen haben Parteichef Pascal Krüger am Samstag mit breiter Mehrheit zum OB-Kandidaten gekürt. Bei der Abstimmung bekam er 36 Stimmen, sechs Mitglieder votierten gegen ihn. Das entspricht einer Zustimmung von 85,7 Prozent.

Eine so große Zustimmung habe er nicht erwartet, sagte Krüger im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Als seine Hauptanliegen nennt Krüger eine gesunde Umwelt, Klimaschutz, beste Bildung, echte Bürgerbeteiligung und eine soziale Stadt.

Vorgänge wie beim Umbau des Europaplatzes seien vor dem Hintergrund des unter anderen von ihm initiierten Klimanotstandes in Herne und der beschlossenen Klimaneutralität 2050 nicht tragbar. Die Politik in Herne dürfe nicht an den Menschen vorbei passieren, sondern sollte sie mitnehmen. Pascal Krüger versprach, liegengelassene Potenziale zum Klimaschutz in Herne endlich zu heben und dabei die Menschen, die in Herne leben, nicht zu vergessen.

Vier Mitglieder der Grünen Jugend unter den ersten 15 Kandidaten

„Trotz desolater Zustände wurden die Beratungsstellen in der Schuldnerberatung nicht an die steigenden Menschen in finanziellen Notlagen angepasst, an der Baumschutzsatzung wurde gesägt, und Klimaschutz erfordert entschlossenes Handeln!“ Krüger will als OB diese Missstände aufarbeiten.

Er führt ebenfalls die Ratsliste an Platz 1 an. Außerdem wurden die ersten 20 Plätze der Ratsreserveliste gewählt. Neben vielen bewährten Gesichtern wurde auch den jungen Mitgliedern Vertrauen ausgesprochen. „Es ist schön, zu sehen, dass der Kreisverband eine so vielfältige Liste aufstellen kann und will“, freut sich Spitzenkandidat Krüger. Entsprechend der grünen Grundsatzposition wurden mindestens 50 Prozent der Plätze an Frauen vergeben. Der Wunsch der Grünen Jugend (GJ), dass jeder fünfte aussichtsreiche Kandidat unter 27 Jahre alt sein sollte, wurde übertroffen. „Vier kompetente, junge Menschen mit vielfältigen Themen unter den ersten 15, damit sind wir mehr als zufrieden!“ vermeldet der GJ-Vorstand, vertreten von Anna Schwabe und Fabian May.