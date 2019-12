Ein Mann ballt am Donnerstag, 03.11.2017 in Bochum die Faust. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Herne. Unbekannte haben am Montagabend einen Geschäftsmann in Herne ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner Geschäftsmann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Der 50-jährige Geschäftsinhaber aus Herne wollte am Montagabend gegen 22:20 Uhr Bargeld in einen Automaten der Commerzbank an der Burgstraße einzahlen, teilte die Polizei am Heiligabend mit. Das Geld hatte der Mann in einem Beutel bei sich, als zwei Unbekannte ihn nach Zigaretten fragten. Der 50-Jährige verneinte die Frage und ging weiter, wurde dann aber von den beiden Räubern niedergestoßen und sein Beutel entwendet.

Polizei sucht Zeugen für Raub in Herne

Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Volkspark. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Mann ist zirka 30 bis 35 Jahre alt, ist etwa 1,75 Meter groß bei normaler Statur, trägt Bart und dunkle Oberbekleidung. Der zweite Mann ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, ist 1,60 bis 1,65 Meter groß bei stämmiger Statur. Er trug eine dunkle Basecap.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 0234/909-8510 oder außerhalb der Bürozeiten bei der Kriminalwache unter 0234/909-4441.

Weitere Nachrichten aus Herne.