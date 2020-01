Herne. Einer Herner Unternehmen gehört zu den Veranstaltern des ruhrgebietsweit größten Public Viewing zum Super Bowl in der Oberhausener Köpi-Arena.

Herner Firma organisiert Public Viewing zum Super Bowl

Wenn sich am kommenden Sonntag ab 0.30 Uhr die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Finale des Super Bowls gegenüberstehen, dann steigt in der Oberhausener König-Pilsener-Arena das erste Public Viewing für Football im Ruhrgebiet. Daran beteiligt ist auch ein Herner Unternehmen.

Die Servicekult GmbH gehört zu den Veranstaltern des Rudelguckens. Hinter Servicekult stehen die Geschäftsführer Heiko Kurzawa und Holger Krenz, die mit ihrem Sicherheitsunternehmen H2K auch zu den Sponsoren der Basketball-Bundesliga-Damen des Herner TC gehören.

Doch das Herz der beiden schlägt seit Jahren auch für das Leder-Ei. Bereits im vergangenen Jahr waren sie mit Servicekult daran beteiligt, mehr als ein Dutzend aktive amerikanische Football-Profis im Rahmen der Veranstaltung „Football without Barriers“ nach Oberhausen zu holen, um deutschen Spielern Tipps zu geben und Kniffe beizubringen.

„Wir sind unter anderem für die Abläufe in der Planung der Veranstaltung verantwortlich“, erzählt Heiko Kurzawa im Gespräch mit der Herner WAZ-Reaktion. Aber auch Sponsoren-Gewinnung und die Organisation des Rahmenprogramms zählten zu den Aufgaben. Keine kleine Aufgabe, passen doch in die Arena in Oberhausen bis zu 10.000 Zuschauer.

Cheerleader-Show, Popcorn und Hotdogs

Am Sonntag, 2. Februar, soll die Arena Oberhausen sich nach dem Willen der Veranstalter in Deutschlands größte Sportsbar verwandeln. Die „ran Football Super Bowl Party“ möchte Sport-Fans und Football-Anhänger aus dem gesamten Ruhrgebiet locken.

Zur Super Bowl Party möchten die Macher bei einem Rahmenprogramm Gleichgesinnte zusammenführen. Dazu zählt eine Cheerleader-Show oder Talk-Runden zum Fachsimpeln. Auch ein E-Sport-Finale mit dem Computerspiel „Madden NFL“ soll in der König-Pilsener-Arena steigen. Im Innenraum möchten die Veranstalter eine große Sportsbar-Theke aufbauen. Passende Snacks sollen die Nachtschicht für Sport-Fans begleiten – es gibt Popcorn, Bier und Hot Dogs. Auf der Großleinwand wird schließlich das NFL-Finale übertragen. Die Sender Pro7 und Pro7 Maxx begleiten den amerikanischen Wettbewerb im Hard Rock Stadium in Miami.

Einlass zur Party ist ab 21 Uhr, eine Eintrittskarte kostet 13,50 Euro.