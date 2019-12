Almila Bagriacik und Jakob Matchenz in Sherry Hormanns „Nur eine Frau“ - zu sehen im VHS-Filmforum in der Herner Filmwelt.

Herne. Nur ein neuer Film läuft zum Bundesstart in der Herner Filmwelt an. Dafür präsentiert das VHS-Filmforum eine ganz besondere Produktion.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herner Filmwelt: Ein Märchen, ein Mord, eine Wundertüte

Neustart der Woche. Ja, ist denn schon Weihnachtspause? Der südkoreanische Animationsfilm „Rotschühchen und die sieben Zwerge“ ist in dieser Woche der einzige Herner Neustart (FSK ab 6).

Aus der Reihe. Regisseurin Sherry Hormanns inszeniert in „Nur eine Frau“ die (wahre) Geschichte einer jungen Kurdin (toll: Almila Bagriacik), deren Familie ihr ein freies, selbstbestimmtes Leben in Deutschland verweigert: Sie fällt einem „Ehrenmord“ zum Opfer. Das VHS-Filmforum präsentiert den Film am Sonntag um 11 Uhr, Montag um 17.45 Uhr und Mittwoch um 20 Uhr (ab 12).

Und sonst? In einer sehr frühen Vorpremiere zeigt das Kino am Berliner Platz 7-9 Dwayne Johnson und Jack Black am Mittwoch um 19 Uhr und 20.30 Uhr in „Jumanji: The next level“ - Bundesstart ist erst an Heiligabend (ab 12). In der „Sneak Preview“ läuft am Donnerstag ab 20.15 Uhr ein Überraschungsfilm (ab 18).

Die Top 3. Die besten deutschen Filme mit „Migrationshintergrund“: 1. „Kurz und schmerzlos“ von Fatih Akin (1998), 2. „Angst essen Seele auf“ von Rainer Werner Fassbinder (1974), 3. „Lichter“ von Hans-Christian Schmid (2002).

„Die perfekte Mischung“: KiJuPa-Geschäftsführer Armin Kurpanik liebt den Film „Bohemian Rhapsody“. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Der Lieblingsfilm. Armin Kurpanik, Geschäftsführer des Herner Kinder- und Jugendparlaments, hat seit dem vergangenen Jahr einen neuen Lieblingsfilm: „Bohemian Rhapsody“. Warum? Darum: „Ich mache selbst seit vielen Jahren Musik und gehe gerne auf Konzerte und Musicals“, sagt der 27-Jährige. Der Film sei im Prinzip eine Doku „über eine geniale Band“ (Queen), untermalt von Konzertausschnitten und guter Musik. Kurpanik: „Für mich die perfekte Mischung.“

Der Auswärtstipp. Mit dem Roman „Auerhaus“ (Ähnlichkeiten mit dem Titel „Our House“ der Ska-Band Madness sind nicht nur rein zufällig …) erzielte Bov Bjerg 2015 einen Überraschungserfolg, die gleichnamige Verfilmung über eine Jugend in Schwaben ist unter anderem in der Essener Lichtburg zu sehen (ab 12).